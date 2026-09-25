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25.09.2026 19:11

Θάνατος Μαζωνάκη: Αποκαλυπτικά μηνύματα μεταξύ Γάκα και υπνοθεραπευτή – «Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω»

25.09.2026 19:11
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Ενδεικτικά του πώς αντιμετώπιζαν οι γιατροί αλλά και ο υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο τους για τον τραγουδιστή, που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Πρόκειται για μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι πριν από το επίμαχο ραντεβού.

Ειδικότερα, σε μήνυμα που έστειλε στη γιατρό τη Δευτέρα ο τραγουδιστής αναφέρεται στα χρήματα που του ζητήθηκαν για θεραπείες, εκφράζοντας την έκπληξή του για τα ποσά.

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά», έγραφε το μήνυμα του τραγουδιστή προς τη γιατρό.

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη, η γιατρός προωθεί το συγκεκριμένο μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, με εκείνον να απαντά: «Έχει κλειστεί (σ.σ εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω. Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει».

Την Τετάρτη, την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο του Κολωνακίου για το ραντεβού με τη γιατρό και τελικά έχασε τη ζωή του, υπάρχει εκ νέου επικοινωνία μεταξύ της 56χρονης και του υπνοθεραπευτή.

  • Υπνοθεραπευτής: Πώς πάμε;
  • Γιατρός: Προχθές, μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει τίποτα άλλο.

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής στέλνει στην 56χρονη γιατρό το εξής μήνυμα:

  • Υπνοθεραπευτής: Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν μπορέσεις πάρε με.

Τα όσα αφορούν την επικοινωνία των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ξεκαθαριστούν όταν πραγματοποιηθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, που ζήτησε ο ανακριτής με αίτημά του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Όπως εκτιμάται, το σχετικό βούλευμα θα εκδοθεί σε λίγες ημέρες, οπότε αμέσως μετά την άρση, θα διαβιβαστούν στον ανακριτή όλα τα δεδομένα των τηλεφωνικών κλήσεων και η διάρκεια αυτών καθώς και των μηνυμάτων που αντάλλαξαν εμπλεκόμενοι σε κρίσιμους χρόνους τόσο πριν όσο και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 20:28
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