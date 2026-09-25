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25.09.2026 20:05

Μαρία Συρεγγέλα: Το «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα είναι ένδειξη μεγάλης αλαζονείας

25.09.2026 20:05
syreggela_maria

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«Αλαζονεία χαρακτηρίζει την έκφραση “ή εμείς ή κανείς” του Αλέξη Τσίπρα», είπε η βουλευτής Δυτικής Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Real και στον Νίκο Στραβελάκη και την Λουκία Γκάτσου.

«Εμείς δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλό μας, δεν θα πούμε ποτέ “ή εμείς ή κανείς”. Η φράση αυτή από μόνη της είναι αλαζονική. Κατ’ επανάληψη και ο Πρωθυπουργός έχει πει, και πρόσφατα το ανέφερε και στην Ομογένεια στις ΗΠΑ, ότι: Σεμνά και ταπεινά πρέπει να καταθέτουμε τα επιχειρήματά μας. Αυτό άλλωστε κάνουμε πάντα και ως παράταξη.

Η μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι η καθημερινότητα. Το ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος θα το αποφασίσει ο λαός. Εξακολουθεί να υπάρχει ένας πολιτικός τουρισμός στη Βουλή. Ο κ. Ανδρουλάκης παίρνει σωρηδόν βουλευτές από άλλα κόμματα ενώ ο ίδιος το κατέκρινε. Στο παρελθόν το έκανε και ο κ. Τσίπρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα προγράμματα των κομμάτων, η κ. Συρεγγέλα τόνισε: «Κάθε κόμμα μπορεί να στείλει το πρόγραμμά του στο Ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ώστε να αξιολογηθεί. Η Κυβέρνηση το καταθέτει επιπλέον και στο Γενικό Λογιστήριο το  Κράτους, γιατί αυτό επιβάλλεται προκειμένου να καταστεί ένας νόμος. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει με ποιες τιμές θα αγοράσουν τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Το με ένα νόμο και ένα άρθρο του Αλέξη Τσίπρα το πληρώσαμε στο παρελθόν, ας μην το επαναλάβουμε στις τιμές των καυσίμων».

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