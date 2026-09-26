Λετονία: Τέσσερις Ιταλοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά από πυρά στη διάρκεια άσκησης του ΝΑΤΟ

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Τέσσερις Ιταλοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά του ΝΑΤΟ στη Λετονία, όταν ριπή πολυβόλου από ιταλικό τεθωρακισμένο όχημα έπληξε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα δεύτερο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι στρατιώτες. Εκ των τεσσάρων στρατιωτών, ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή εκπαίδευσης της Άνταζι, όπου βρίσκεται η βάση του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της αποστολής Forward Land Forces.

Η ριπή χτύπησε δεύτερο όχημα Dardo

Σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, η ριπή φέρεται να εκτοξεύτηκε κατά λάθος από ένα ιταλικό τεθωρακισμένο όχημα Dardo, χτυπώντας ένα δεύτερο όχημα του ίδιου τύπου που προπορευόταν.

Το δεύτερο Dardo είχε, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ανοιχτή την πίσω θύρα, πιθανότατα επειδή οι στρατιώτες βρίσκονταν στη διαδικασία αποβίβασης από το όχημα. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι τέσσερις στρατιώτες ανήκουν στο 11ο Σύνταγμα Bersaglieri του ιταλικού στρατού και συμμετέχουν στη ΝΑΤΟϊκή αποστολή στη Λετονία.

Ένας στρατιώτης σε σοβαρότερη κατάσταση

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο στη Ρίγα, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και νοσηλεύονται.

Ο ένας από τους τέσσερις βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανένας δεν κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Οι άλλοι τρεις στρατιώτες είναι σε καλή κατάσταση και κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και τυχόν λάθη ή παραλείψεις που οδήγησαν στην κατά λάθος βολή.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, ενημερώνεται για την κατάσταση των τραυματιών και την πορεία των ερευνών από την ηγεσία των ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη Λετονία υπηρετούν περίπου 300 Ιταλοί στρατιωτικοί, στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ Forward Land Forces, με το ιταλικό Task Group «Baltic» να έχει αναπτυχθεί στη βάση της Άνταζι. Στόχος της αποστολής είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής ικανότητας της Συμμαχίας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

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