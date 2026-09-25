Νέμεσις στη Γάζα: Νεκροί δύο Ισραηλινοί στρατιώτες από έκρηξη drone που χειρίζονταν

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Δύο έφεδροι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν την Πέμπτη (24/9), όταν μικρό drone με εκρηκτικά που χειρίζονταν στη Λωρίδα της Γάζας εξερράγη για άγνωστο λόγο.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός, πρόκειται για τον Επιλοχία Ναντάβ Κάλι, 24 ετών, από το Χαρ Χαλούτζ, και τον Επιλοχία Όφεκ Μοάλεμ, 23 ετών, από την Ιερουσαλήμ. Και οι δύο υπηρετούσαν στο 7007ο Τάγμα της Ταξιαρχίας της Ιερουσαλήμ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Times of Israel, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα του στρατού, το απόγευμα της Πέμπτης οι δύο στρατιώτες χειρίζονταν drones τύπου FPV (first-person view), γνωστά ως «Atalef», από στρατιωτικό φυλάκιο εντός της ζώνης ασφαλείας του στρατού στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Το πρώτο drone ολοκλήρωσε την αποστολή του, ενώ το δεύτερο, κατά την απογείωση, συνετρίβη εντός του φυλακίου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Οι στρατιώτες πλησίασαν το drone που είχε συντριβεί λίγα λεπτά αργότερα και το σήκωσαν, οπότε εκείνο εξερράγη, προκαλώντας τους θανάσιμους τραυματισμούς, σύμφωνα με την αρχική έρευνα.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Barzilai στην Ασκελόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Εν μέσω της έρευνας για τα αίτια της συντριβής και της έκρηξης, ο στρατός έχει θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας όλα τα μικρά drones που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς εκρηκτικών φορτίων.

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