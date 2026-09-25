search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 09:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 09:40

Νέμεσις στη Γάζα: Νεκροί δύο Ισραηλινοί στρατιώτες από έκρηξη drone που χειρίζονταν

25.09.2026 09:40
idf

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο έφεδροι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν την Πέμπτη (24/9), όταν μικρό drone με εκρηκτικά που χειρίζονταν στη Λωρίδα της Γάζας εξερράγη για άγνωστο λόγο.

Όπως ανακοίνωσε ο στρατός, πρόκειται για τον Επιλοχία Ναντάβ Κάλι, 24 ετών, από το Χαρ Χαλούτζ, και τον Επιλοχία Όφεκ Μοάλεμ, 23 ετών, από την Ιερουσαλήμ. Και οι δύο υπηρετούσαν στο 7007ο Τάγμα της Ταξιαρχίας της Ιερουσαλήμ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Times of Israel, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα του στρατού, το απόγευμα της Πέμπτης οι δύο στρατιώτες χειρίζονταν drones τύπου FPV (first-person view), γνωστά ως «Atalef», από στρατιωτικό φυλάκιο εντός της ζώνης ασφαλείας του στρατού στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Το πρώτο drone ολοκλήρωσε την αποστολή του, ενώ το δεύτερο, κατά την απογείωση, συνετρίβη εντός του φυλακίου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Οι στρατιώτες πλησίασαν το drone που είχε συντριβεί λίγα λεπτά αργότερα και το σήκωσαν, οπότε εκείνο εξερράγη, προκαλώντας τους θανάσιμους τραυματισμούς, σύμφωνα με την αρχική έρευνα.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Barzilai στην Ασκελόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Εν μέσω της έρευνας για τα αίτια της συντριβής και της έκρηξης, ο στρατός έχει θέσει προσωρινά εκτός λειτουργίας όλα τα μικρά drones που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς εκρηκτικών φορτίων.

Διαβάστε επίσης:

Πέντε σενάρια για Ιράν και τιμές πετρελαίου

Η κλεψύδρα αδειάζει για τον Μερτς

Συμφωνία Ιράκ-Τουρκίας για σταδιακή αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη βάση Μπασίκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
endooikogeneiaki_via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πρώην αστυνομικός ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του – Τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, της έσπασε το δάχτυλο

ireland
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιρλανδία–Ισραήλ: Το ματς του Nations League που μετατράπηκε σε πολιτική μάχη – Πιέσεις για μποϊκοτάζ, αλλά υπό την απειλή κυρώσεων οι Ιρλανδοί θα αγωνιστούν

plaka ekriski new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους από έκρηξη – Aπεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός – Χρυσοχοΐδης: «Δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια»

theageneio-thessaloniki-2
ΥΓΕΙΑ

Θεαγένειο: Πρωτοποριακή διεθνής κλινική μελέτη για το πολλαπλούν μυέλωμα- Τα πρώτα θετικά ευρήματα

GRATSIA_KARYSTIANOU
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Γρατσία… μαζεύει το «θα φύγω από τη χώρα» της Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πάρτι στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή ετοιμάζουν θαυμαστές του στην Πάτρα

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 09:55
endooikogeneiaki_via
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πρώην αστυνομικός ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του – Τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, της έσπασε το δάχτυλο

ireland
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιρλανδία–Ισραήλ: Το ματς του Nations League που μετατράπηκε σε πολιτική μάχη – Πιέσεις για μποϊκοτάζ, αλλά υπό την απειλή κυρώσεων οι Ιρλανδοί θα αγωνιστούν

plaka ekriski new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους από έκρηξη – Aπεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός – Χρυσοχοΐδης: «Δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια»

1 / 3