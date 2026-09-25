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25.09.2026 18:14

«Βόμβα» στην Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες

25.09.2026 18:14
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Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για όλες εκτός από μία από τις 115 φερόμενες παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The Athletic και The Times την Παρασκευή.

Ο σύλλογος αναμένεται να ασκήσει έφεση, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα.

Η Premier League αρνήθηκε να σχολιάσει. «Πρόκειται για εμπιστευτική διαδικασία και δεν σχολιάζουμε καθόλου», δήλωσε εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής.

Η Σίτι δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο, ωστόσο ανέφερε στο BBC ότι η έρευνα για τις καταγγελίες «παραμένει σε εξέλιξη». Μεταξύ των κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν στη Μάντσεστερ Σίτι είναι ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο, η αφαίρεση βαθμών, ακόμη και ο αποκλεισμός της από την Premier League.

Οι κατηγορίες και η υπεράσπιση της Σίτι

Η Premier League παρέπεμψε τη Μάντσεστερ Σίτι σε ανεξάρτητη επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2023, για φερόμενες παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών που αφορούν τις σεζόν από το 2009-10 έως και το 2022-23. Ο σύλλογος έχει αρνηθεί σταθερά ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση.

Μεταξύ των σοβαρότερων καταγγελιών ήταν ότι η Σίτι, σε κάθε σεζόν από το 2009-10 έως το 2017-18, δεν παρείχε ακριβή οικονομικά στοιχεία που να παρουσιάζουν μια «αληθή και δίκαιη εικόνα» των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των χορηγικών εσόδων, καθώς και των λειτουργικών εξόδων.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, τη νομική υπεράσπιση της Σίτι ανέλαβε ο δικηγόρος Ντέιβιντ Πάνικ, ενώ την Premier League εκπροσώπησε ο Άνταμ Λιούις KC.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώθηκε σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, στις 6 Δεκεμβρίου. Η υπόθεση εξετάστηκε από ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από τρεις δικαστές, οι οποίοι διορίστηκαν από τον ανεξάρτητο πρόεδρο του Δικαστικού Πάνελ της Premier League.

Το προηγούμενο με την UEFA και οι τίτλοι

Η Σίτι είχε τιμωρηθεί με διετή αποκλεισμό από το Champions League από την UEFA το 2020, αφού κρίθηκε ότι είχε παρουσιάσει διογκωμένα έσοδα από χορηγίες κατά την περίοδο 2012-2016.

Ο σύλλογος, ωστόσο, προσέφυγε επιτυχώς στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο ανέτρεψε την ποινή.

Από τότε που ο Sheikh Mansour’s Abu Dhabi United Group αγόρασε τον σύλλογο το 2008, η Σίτι έχει κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, τέσσερα FA Cups και επτά League Cups.

Η Σίτι βρίσκεται στην κορυφή της Premier League, έχοντας κερδίσει και τα πέντε πρώτα παιχνίδια της.

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