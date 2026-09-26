Formula 1: Άντεξε στην πίεση του Φερστάπεν ο Ράσελ – Πήρε οριακή νίκη στο Μπακού

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Με την εκκίνηση και στα πρώτα μέτρα, ο Ράσελ παρέμεινε πρωτοπόρος και ο Πιάστρι πήρε τη δεύτερη θέση από τον Λεκλέρ, ενώ ο Φερστάπεν πρόλαβε από νωρίς να κερδίσει τρεις θέσεις, ανεβαίνοντας 5ος στον 3ο κιόλας γύρο του αγώνα της Formula 1 στο Μπακού.

Παράλληλα, εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα και την έτερη Red Bull, με τον Χάτζαρ να ανεβαίνει 3ος, πριν δώσει τη θέση του στον ομόσταυλό του.

Ο Ράσελ συνέχισε να μεγαλώνει τη διαφορά από τους διώκτες του, ενώ ο Αντονέλι παρέμενε εκτός δεκάδας και ο Φερστάπεν πίεζε ολοένα και περισσότερο τον 2ο Πιάστρι.

Ο Αυστραλός άντεξε στην πίεση του Ολλανδού και ο Αντονέλι κατάφερε να μπει στη δεκάδα στον 16ο γύρο, ενώ λίγο αργότερα ο Άλμπον έφυγε στις μπαριέρες και ευτυχώς βγήκε χωρίς πρόβλημα από το μονοθέσιό του, με το αυτοκίνητο ασφαλείας να κάνει την εμφάνισή του, στον 31ο γύρο.

Με την αποχώρηση του οχήματος ασφαλείας, ο Φερστάπεν πέρασε τον Πιάστρι για να ανέβει στη 2η θέση, ενώ πιο πίσω και μετά από ένα λάθος του Κολαπίντο, υπήρξε σύγκρουση πέντε μονοθεσίων, με τον πιλότο της Αλπίν και τους Γκασλί, Νόρις να βγαίνουν εκτός αγώνα.

Παράλληλα, ο Αντεονέλι ανέβηκε στην 7η θέση, συνεχίζοντας να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Στον 40ό γύρο ο Πιάστρι μπλόκαρε τα φρένα στην πρώτη στροφή, χάνοντας προσωρινά τον έλεγχο του μονοθεσίου του και πέφτοντας από την 3η στη 15η θέση, ενώ ο Αντονέλι προσπέρασε και τον Χάμιλτον για να ανέβει 5ος.

Ο Φερστάπεν πίεσε ασφυκτικά τον Ράσελ στους τελευταίους γύρους και στη μάχη για την πρώτη θέση, με τον πιλότο της Mercedes να αντέχει και τελικά να τερματίζει πρώτος με διαφορά μόλις ενός δεκάτου του δευτερολέπτου από τον Ολλανδό, πανηγυρίζοντας την τρίτη φετινή του νίκη!

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