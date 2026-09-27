Ελλάδα, η χώρα του τουριστικού ρεκόρ και του ελλείμματος: Γιατί τα 20 εκατ. επισκέπτες δεν αρκούν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μία πρώτη ανάγνωση, τα στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό περιγράφουν ακόμη μία χρονιά ρεκόρ. Περισσότεροι από 20 εκατ. ξένοι ταξιδιώτες επισκέφθηκαν τη χώρα στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, φθάνοντας τα 13,52 δισ. ευρώ.

Πίσω, όμως, από την εντυπωσιακή βιτρίνα των αφίξεων βρίσκεται μία λιγότερο ευχάριστη εικόνα. Την ίδια περίοδο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 9,3 δισ. ευρώ.

Η αντίφαση είναι εμφανής. Η Ελλάδα υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες, εισπράττει περισσότερα χρήματα και εμφανίζει ένα ισχυρό τουριστικό πλεόνασμα. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντική χρηματοδότηση από το εξωτερικό για να καλύπτει τις συνολικές οικονομικές συναλλαγές της.

Περισσότεροι τουρίστες και αυξημένες εισπράξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ξένοι επισκέπτες έφθασαν τα 20,04 εκατ. στο επτάμηνο, από 18,45 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας άνοδο 8,6%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 13,52 δισ. ευρώ, από 12,07 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε στα 11,24 δισ. ευρώ. Θετική ήταν και η εξέλιξη της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,9%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Ιουλίου. Οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 3,1%, στα 6,55 εκατ. ταξιδιώτες, αλλά οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, στα 4,72 δισ. ευρώ. Αυτό συνέβη επειδή η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 10%.

Η εικόνα, συνεπώς, δεν παραπέμπει μόνο σε περισσότερους τουρίστες, αλλά και σε μία σταδιακή μετατόπιση προς επισκέπτες με μεγαλύτερη καταναλωτική δυνατότητα. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν στο επτάμηνο κατά 23,3% και από την Ιταλία κατά 31,6%. Αντίθετα, μειώθηκαν κατά 16,8% οι εισπράξεις από τη Γαλλία, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 8,2%.

Τα τουριστικά μεγέθη είναι, επομένως, ισχυρά. Δεν μπορούν, όμως, να κρύψουν τις βαθύτερες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

Η «τρύπα» των 9,3 δισ. ευρώ και τα όρια του τουριστικού μοντέλου

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών δείχνει, σε γενικές γραμμές, ότι από την ελληνική οικονομία φεύγουν προς το εξωτερικό περισσότερα χρήματα από όσα εισέρχονται μέσω εμπορίου, υπηρεσιών, εισοδημάτων και μεταβιβάσεων.

Στο επτάμηνο του 2026, το έλλειμμα έφθασε τα 9,3 δισ. ευρώ, παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε στο συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιδείνωση προήλθε κυρίως από τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, δηλαδή από μεταβολές στις καθαρές πληρωμές και εισπράξεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τόκους, μερίσματα, κέρδη και μεταβιβάσεις.

Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα παραμένει μεγάλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά έσοδα από τον τουρισμό, παρά το νέο ρεκόρ, κάλυψαν μόλις το 62,1% του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών. Την ίδια στιγμή, αντιπροσώπευσαν το 90,3% των συνολικών καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Με απλά λόγια, ο τουρισμός στηρίζει αποφασιστικά την οικονομία, αλλά καλείται να αντισταθμίσει μία χώρα που εξακολουθεί να εισάγει μεγάλο μέρος των προϊόντων, της ενέργειας, του εξοπλισμού και των πρώτων υλών που καταναλώνει.

Η μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό δημιουργεί και έναν επιπλέον κίνδυνο. Πρόκειται για έναν τομέα εξαιρετικά ευάλωτο σε πολέμους, ενεργειακές κρίσεις, ακριβές αεροπορικές μετακινήσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα και μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος στις ευρωπαϊκές χώρες.

Τα 20 εκατ. των επισκεπτών αποτελούν αναμφισβήτητα επιτυχία. Δεν συνιστούν, όμως, από μόνα τους παραγωγική στρατηγική. Χωρίς ενίσχυση της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής, της τεχνολογίας και των εξαγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας, η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει τουριστικά ρεκόρ, αλλά ταυτόχρονα να συσσωρεύει μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα και νέες ανάγκες χρηματοδότησης.

Διαβάστε επίσης:

Ακίνητα: Σπίτι με… μετρητά αγοράζουν οι Έλληνες – Μόλις μία στις τέσσερις αγορές με δάνειο

Ελληνική ανοχή στην ακρίβεια – Πώς ξέφυγαν οι τιμές στα καύσιμα

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου







