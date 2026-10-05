Σάλος με τα «σάλια» Γονίδη για τον καταδικασμένο Κασιδιάρη και το πλυντήριο στους ναζιστές – Απάντησε σαν να μην κατάλαβε τι έκανε

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οργή και δυσωδία προκάλεσε ο Σταμάτης Γονίδης σε πολλούς θαμώνες του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, όταν διέκοψε το πρόγραμμά του για να καλωσορίσει τον πρόσφατα αποφυλακισθέντα Ηλία Κασιδιάρη, πρώην ηγετικού στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Αποκαλώντας τον, μάλιστα, «φίλο» του, ο 68χρονος καλλιτέχνης θέλησε να τον ευχαριστήσει δημοσίως που επέλεξε εκείνον για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του, ενώ του ευχήθηκε να δει να πραγματοποιούνται τα όνειρά του…

«Να χαιρετήσω τον φίλο μου, Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρεις μπροστά σου», είπε ο τραγουδιστής.

Χαμογελαστός και με υψωμένη τη γροθιά ο Ηλίας Κασιδιάρης ανταπέδωσε, ενώ από το κοινό δεν έλειψαν -όπως είναι λογικό- οι αποδοκιμασίες, με τους θαμώνες να αντιδρούν απέναντι σε μια εμμετική -όπως έγραψαν πολλοί στα social media- αναγνώριση εκ μέρους του τραγουδιστή απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η απάντηση του Γονίδη μετά τον σάλο

Μετά τις δικαιολογημένες αντιδράσεις που προέκυψαν, ο τραγουδιστής, γνωστός τόσο για τις ακραίες πεποιθήσεις του όσο και τους αλλοπρόσαλλους ισχυρισμούς του περί μεταφυσικών του ικανοτήτων, θέλησε να δώσει τη δική του απάντηση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Ηλία Κασιδιάρη και ότι απλά καλωσόρισε τυπικά κάποιον που επέλεξε το μαγαζί όπου εμφανίζεται ο ίδιος για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του. Και εμφάνισε τον εαυτό του σαν να μην κατάλαβε καν τι συνέβη και τι έκανε ο ίδιος – ενδεχομένως να μην κατάλαβε κιόλας. Αλλά αφού είναι… φίλος του ο Κασιδιάρης, όπως δηλώνει ευθαρσώς χωρίς να ντρέπεται, μάλλον τα υπόλοιπα περιττεύουν, καθότι η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να περάσουν από… πλυντήριο καταδικασμένους για εγκληματική δράση και δολοφονίες ακροδεξιούς και ναζιστές.

«Πέρασα όμορφα χθες, όπως περνάω πάντα όταν τραγουδάω. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Αποφυλακίστηκε και ήρθε να το γιορτάσει σε εμένα. Τον καλωσόρισα από τη σκηνή και του ευχήθηκα “καλός πολίτης”» είπε ο Γονίδης, μιλώντας στο TLIFE.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο περιστατικό στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας: Τούρκος κρατούμενος μεταφέρθηκε ασυνόδευτος στο νοσοκομείο, το πήραν χαμπάρι 10 λεπτά μετά

Θάνατος Μαζωνάκη: «Μίλησε» το κινητό της Γάκα, τι δείχνει η άρση απορρήτου – Τα σβησμένα αρχεία και η προποφόλη – Έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη



Η Κρήτη ως προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή και τις αδύναμες υποδομές – Τρόμος για τις επόμενες θεομηνίες



