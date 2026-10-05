Νέα Ιωνία: Σήμερα ενώπιον του ανακριτή ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκας οδηγού ταξί

Takeaways by to pontiki AI Ο 35χρονος δράστης οδηγείται σήμερα στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απειλή μετά την επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί.

Το επεισόδιο ξεκίνησε τα ξημερώματα έπειτα από διαπληκτισμό για τον τρόπο πληρωμής της διαδρομής, κατά τον οποίο ο επιβάτης επιτέθηκε βίαια στην οδηγό.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ελπίς», έχοντας υποστεί σοβαρό τραυματισμό από τον δράστη, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από περαστικούς πριν συλληφθεί από την αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος προσκόμισε ιατρικό έγγραφο στις αρχές που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη, ενώ η αστυνομία διερευνά το ιστορικό του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για τη σοκαριστική επίθεση σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, με τη δικογραφία σε βάρος του να αφορά τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη προσκομίσει στις αρχές ιατρικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην οδό Δεμιρδεσίου, όταν η 54χρονη μετέφερε τον 35χρονο από την Κυψέλη στον προορισμό του. Κατά την άφιξή τους, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή. Τότε ο επιβάτης άρπαξε τη γυναίκα από τον λαιμό και άρχισε να της δαγκώνει το αυτί με μανία, με αποτέλεσμα να της το κόψει.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της και τις απειλές του δράστη ότι θα τη σκοτώσει, η οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Ο 35χρονος την καταδίωξε στον δρόμο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν πριν επέλθουν χειρότερα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του 35χρονου, ενώ η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου νοσηλεύεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ.

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον 35χρονο επιβάτη

Για ασήμαντη αφορμή φέρεται να ξεκίνησε ο διαπληκτισμός που κατέληξε στην άγρια επίθεση σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο διαπληκτισμός μεταξύ της οδηγού και του επιβάτη φέρεται να αφορούσε τον τρόπο πληρωμής της διαδρομής.

«Ουσιαστικά προηγήθηκε, όπως μας αναφέρθηκε από το ίδιο το θύμα, ένας διαπληκτισμός μεταξύ τους για τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο εξόφλησης του ποσού που έπρεπε να δοθεί στον οδηγό για τη συγκεκριμένη κούρσα. Επιτέθηκε σε αυτή τη γυναίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Δημογλίδου.

Η επίθεση σταμάτησε έπειτα από την παρέμβαση περίοικων. Μάλιστα, χρειάστηκαν αρκετά άτομα προκειμένου να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, μέχρι να ενημερωθεί και να φτάσει στο σημείο η Ελληνική Αστυνομία.

Η 54χρονη οδηγός ταξί μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει υποστεί βαριές σωματικές βλάβες.

Σε βάρος του 35χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, ενώ οι Αρχές ερευνούν παράλληλα εάν υπάρχει προηγούμενο, είτε ποινικό είτε σχετιζόμενο με ψυχιατρικό ιστορικό.

«Κάτι το οποίο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το αρχείο της Αστυνομίας», διευκρίνισε η κα Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι η απουσία σχετικής καταγραφής δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ανεξήγητη μια τέτοιου είδους επίθεση

Ερωτηθείσα τι είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του και εάν έδωσε κάποια εξήγηση για την πράξη του, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική εξήγηση για το περιστατικό.

«Δεν έχει εξήγηση το περιστατικό και δεν νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση για μία τέτοιου είδους απρόκλητη επίθεση. Οποιαδήποτε και αν είναι η διαφωνία με έναν άνθρωπο», σημείωσε

Διαβάστε επίσης

Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κρήτη: Ξεκινούν οι αυτοψίες, στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο – Οκτώ εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι στη Σαμαριά (videos)

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα στην Αττική – 8 συλλήψεις, πάνω από 350.000 ευρώ η λεία