Ιράν: «Ψέματα» τα περί σχεδίου δολοφονίας του Μπάρον Τραμπ

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Κατηγορηματικά απέρριψε το Ιράν τους ισχυρισμούς περί σχεδίου δολοφονίας του Μπάρον Τραμπ, γιου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, χαρακτήρισε τους σχετικούς ισχυρισμούς «ψέμα» σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar την Πέμπτη, 27/8.

Η τοποθέτηση του Ρεζαΐ ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενός βίντεο από την ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αυτό φέρεται να γίνεται αναφορά σε πιθανό σχέδιο εναντίον του 20χρονου Μπάρον Τραμπ, ενώ διατυπωνόταν και ο ισχυρισμός ότι ο γιος του Αμερικανού προέδρου βρισκόταν υπό παρακολούθηση και είχε επικηρυχθεί για 10 εκατ. δολάρια.

Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ανέφεραν ότι η Μυστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την ύπαρξη του σχετικού βίντεο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπηρεσία κατέστησε σαφές ότι εξετάζει κάθε πιθανή απειλή που αφορά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό την προστασία της.

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