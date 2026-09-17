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17.09.2026 16:36

Αυτοκτονία ο θάνατος της 16χρονης στην Κοζάνη, σπεύδουν στο σχολείο ψυχολόγοι

17.09.2026 16:36
depression

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Τέλος στη ζωή της έβαλε η 16χρονη μαθήτρια, που βρέθηκε στις τουαλέτες του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης χωρίς να έχει τις αισθήσεις της.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Από αύριο Παρασκευή (18/9) θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να παρέχουν στήριξη στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Η δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια της 16χρονης. 

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και «κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό» για να βοηθήσουν τη μαθήτρια.

Σύμφωνα με την υπουργό, η μαθήτρια βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ εκπαιδευμένος καθηγητής επιχείρησε άμεσα ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Παράλληλα, από αύριο (18.09.2026) θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από τις δομές της εκπαίδευσης, προκειμένου να στηρίξουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες της μαθήτριας, καθώς και τους εκπαιδευτικούς.

«Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών», υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι το υπουργείο θα παραμείνει στο πλευρό των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν», κατέληξε.

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