Η Λατινοπούλου κατηγόρησε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για… ρατσίστρια

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Σφοδρή επίθεση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξαπέλυσε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η παρέμβαση έγινε κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απευθυνόμενη στην πρόεδρο της Κομισιόν, η κ. Λατινοπούλου την κατηγόρησε, μεταξύ άλλων, για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, την πράσινη μετάβαση και την κοινωνική πολιτική.

«Κα φον ντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γεμίσει» την Ευρώπη με μετανάστες, ενώ κατηγόρησε την Κομισιόν ότι έχει επιβαρύνει τους Ευρωπαίους με φόρους και γραφειοκρατία και ότι έχει πλήξει τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην ευρωπαϊκή πολιτική για την πράσινη μετάβαση, αλλά και σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής.

«Μας επιβάλλετε την πράσινη παράνοια. Τη woke ατζέντα. Την ισλαμοποίηση της Ευρώπης», είπε, αποδίδοντας στην πολιτική της Κομισιόν σειρά αρνητικών συνεπειών για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Ms von der Leyen, there is no greater racist against Europeans than you!#EU pic.twitter.com/JJRSBIQ3Vj September 16, 2026

Αναφέρθηκε επίσης στο κλείσιμο εργοστασίων και στις απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν πλήξει την «πυρηνική οικογένεια».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στο μεταναστευτικό.

Η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί εκατομμύρια μετανάστες, τους οποίους συνέδεσε με εγκληματικότητα, ενώ κατηγόρησε την ευρωπαϊκή πολιτική ότι οδηγεί στη νομιμοποίησή τους και, όπως είπε, ακόμη και στη δυνατότητα ψήφου.

Οι συγκεκριμένες αναφορές διατυπώθηκαν από την ίδια ως πολιτική κριτική προς την πρόεδρο της Κομισιόν.

Με ειρωνικό τόνο, στη συνέχεια ανέφερε: «Αλλά… μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και Gay Pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την πρόεδρο της Κομισιόν, λέγοντας:

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Κομισιόν δεν διαθέτει άμεση νομιμοποίηση από ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών για τη συγκεκριμένη θέση και την κατηγόρησε ότι στηρίζεται πολιτικά στους Σοσιαλιστές και στον Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Κα Φον Ντερ Λάιεν, μας ρημάξατε!», κατέληξε.

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