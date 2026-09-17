Όλο και πιο κοντά στην ΕΛΑΣ η Όλγα Γεροβασίλη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ότι η Όλγα Γεροβασίλη είναι ένα από τα – πρώην, πλέον – στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα είναι γνωστό τοις πάσι. Όπως γνωστό είναι και το γεγονός ότι θα είναι ένα απο τα στελέχη που θα ενταχθούν σύντομα στην ΕΛΑΣ και, μάλιστα, λέγεται ότι θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή.

Όλα τα παραπάνω τα επιβεβαίωσε η ίδια, μιλώντας στην Όλγα Τρέμη στο Newsbomb, καθώς τόνισε ότι στηρίζει το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού και ότι βλέπει τον εαυτό της και την πολιτική της αντίληψη μέσα στο σχέδιο της ΕΛΑΣ. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι εκκρεμεί συζήτησή της με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεν ξεκαθάρισε και τι θα γίνει με το ζήτημα της βουλευτικής της έδρας.

Πάντως, όλα δείχνουν ότι η πρώην υπουργός είναι πλέον πολύ κοντά στο να ενταχθεί και επίσημα στην ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης

Σήμερα «κληρώνει» για την ασυλία του Αβραμόπουλου

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

Επανήλθε ο Κουτσούμπας με τη viral ατάκα του: «Αυτοί είστε», είπε σε Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη