Τζάστιν Τριντό – Κέιτι Πέρι: Η τρυφερή στιγμή τους σε σκάφος που έγινε viral! (Photos)

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Σε τρυφερές στιγμές εθεάθησαν ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι κατά τη διάρκεια βόλτας που έκαναν με σκάφος στη Νότια Γαλλία.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν απαθανατίζουν τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά άπλωνε αντηλιακό στο στήθος της τραγουδίστριας, ενώ σε άλλες φωτογραφίες οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν τα τοπία και να βγάζουν selfies οι δυο τους.

Τα εν λόγω στιγμιότυπα έγιναν viral κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου, με τα σχόλια να εστιάζουν, κυρίως, στο πόσο τρυφερός και περιποιητικός φαίνεται να είναι ο Τριντό απέναντι στην Πέρι.

Το ζευγάρι είναι σε σχέση από το περασμένο καλοκαίρι και όπως φαίνεται ξέκλεψε λίγο χρόνο, εν μέσω της περιοδείας της τραγουδίστριας, προκειμένου οι δυο τους να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα.

Katy Perry and Justin Trudeau get very hands-on as he applies sunscreen to her BUST in racy holiday snaps https://t.co/nzHNPZGyX3 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 29, 2026

Katy Perry and Justin Trudeau Mark Their 1-Year Anniversary With a Vacation in the South of France https://t.co/qJL1ldpSr3 July 30, 2026

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