search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 14:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 13:09

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν κλιματιστικά σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά – Παρέδωσε τα vouchers ο Χάρης Δούκας

30.07.2026 13:09
vouchers_klimatistika

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας παραδόθηκαν τα vouchers για τη δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Τα ειδικά κουπόνια παρέδωσε στους ωφελούμενους ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Με την παραλαβή του ειδικού κουπονιού, κάθε ωφελούμενος μπορεί, πλέον, να απευθυνθεί στο αντίστοιχο συνεργαζόμενο κατάστημα, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός της διαδικασίας. Η δράση καλύπτει τη δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής στην κατοικία του από πιστοποιημένο τεχνικό.

«Σήμερα 100 οικογένειες της Αθήνας αποκτούν πρόσβαση σε μια ουσιαστική παροχή που βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Με τα νέα κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, μεγαλύτερη προστασία απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση», δήλωσε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε:

«Πρόκειται για μία ακόμη δράση της πολιτικής μας απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς ήδη μέσα από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου έχουμε υποστηρίξει με διαφορετικούς τρόπους περισσότερα από 1.000 αθηναϊκά νοικοκυριά: Είτε με απαλλαγές δημοτικών τελών είτε με τη χορήγηση της Κάρτας Ενεργειακής Ωφέλειας είτε με δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο ώστε η πράσινη μετάβαση να έχει πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα και να φτάνει σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ, με την υποστήριξη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου – Συνεχίζεται η μάχη με τον πύρινο εφιάλτη και τις αναζωπυρώσεις (videos)

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο Ρέθυμνο

Φωτιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikos-viomixaniko-epimelitirio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Αποδείχθηκε φάρσα

kideia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο Ρέθυμνο

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

eri-ritsou-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ προίκα»: Οι αιχμές της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζιδάκι

tanker-nissos-sifnos
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή επίθεση με drones σε δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα - Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

vretanida_valitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Πτώμα στην Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα - «Έστελναν μηνύματα για να δίνεται η εντύπωση ότι ήταν ζωντανή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 14:20
astynomikos-viomixaniko-epimelitirio
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Αποδείχθηκε φάρσα

kideia-rethymno
ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο Ρέθυμνο

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Τανάγρα, σηκώθηκαν τα εναέρια

1 / 3