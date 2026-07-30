Φωτιά στο Νεοχώρι Μελιγαλά – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Ακόμη ένα πύρινο μέτωπο έχει να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική, καθώς το πρωί της Πέμπτης (30/7) ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή του Νεοχωρίου Μελιγαλά.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης και κρατά τις δυνάμεις σε αυξημένη επιφυλακή.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη Μεσσηνία, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς πριν επεκταθεί.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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