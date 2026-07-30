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30.07.2026 13:34

Η «συμπερίληψη» της Δόμνας εξόργισε τον Σαμαρά: «Επιτομή της woke ατζέντας οι δηλώσεις της»

30.07.2026 13:34
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«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά», σχολίασε ο Αντώνης Σαμαράς που επιτέθηκε στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με αφορμή όσα δήλωσε σε συνέδριο.

«Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι “να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα”, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός», πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ανάρτηση για τις δηλώσεις Μιχαηλίδου έκανε και ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός κάνοντας λόγο για «τρικυμία εν κρανιώ».

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας σε πρόσφατο συνέδριο του Fortune Greece, η Δόμνα Μιχαηλίδου είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος γι’ αυτό ακριβώς είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα» ενώ πρόσθεσε πως «δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό».

@fortunegreece Η οικογένεια του μέλλοντος δεν έχει μία μορφή. Xρειάζεται χώρο, χρόνο και ουσιαστική στήριξη για να επιλέξει τη δική της διαδρομή. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βρέθηκε και μίλησε στο Most Powerful Women Summit του Fortune Greece, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο, φέρνοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας και τις πολιτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. #FortuneGreece #MPWGreece #MostPowerfulWomen #Leadership #Family ♬ πρωτότυπος ήχος – Fortune Greece

«Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και είμαι ευγνώμων»

Η δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου προκάλεσε αντιδράσεις και στα social media και το πρωί της Πέμπτης η Υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ, προχώρησε σε διαευκρινίσεις αναφερόμενη εκτενώς στην «ελληνική πυρηνική οικογένεια» για την οποία είπε ότι «η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της».

«Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, τον άνδρα μου, το παιδί μου, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας και την αξία της οικογένειας σηματοδότησε ο πρωθυπουργός φτιάχνοντας αυτό το υπουργείο».

«Όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Άλλες ανάγκες μπορεί να έχει μια μονογονεϊκή οικογένεια, άλλες ανάγκες μια πολύτεκνη» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό η κυρία Μιχαηλίδου.

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής τόνισε τέλος, ότι «εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας».

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