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30.07.2026 10:33

Δριμύ «κατηγορώ» της Ζωής για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών – «Αυτοτελής και βαριά η ευθύνη της Κυβέρνησης»

30.07.2026 10:33
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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο.

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική στην Πολιτεία ότι «δεν έκανε το παν για να τους σώσει», σημειώνοντας ότι αναμένει «να δοθεί πλήρης ενημέρωση για τους ανθρώπους που χάθηκαν».

Αναλυτικά η ανάρτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας:

«Εδώ και χρόνια είμαι στο πλευρό των πυροσβεστών μας, εποχικών, πενταετούς θητείας, μόνιμων μάχιμων πυροσβεστών. Τους ζω στο καθήκον, τους ζω στις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις τους, στις αγωνίες τους. Είναι οι ήρωές μας, αυτοί που πέφτουν στη φωτιά για εμάς.

Κι όμως, η Πολιτεία δεν τους έδωσε ποτέ την αναγνώριση, τον σεβασμό, την ανταμοιβή, την ασφάλεια που αξίζουν. Πεισματικά το αρνείται. Τους στέλνει να επιχειρούν με παμπάλαια μέσα, με ληγμένα ή υποτυπώδη μέσα ατομικής προστασίας, πολλές φορές με ληγμένες στολές, με φθαρμένες μπότες, με μάσκες φαρμακείου… Τους πληρώνει ψίχουλα ενώ διακινδυνεύουν τη ζωή τους, εξαντλημένοι, εργαζόμενοι δεκάδες ώρες σερί.

Τους αφήνει να κοιμούνται στο δρόμο, στα καταστρώματα των πλοίων, στα αυτοκίνητά τους. 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε μια μέρα. Ένας εποχικός, ένας πενταετούς θητείας, ένας μόνιμος. Ήταν η μοίρα τους αυτή;

Το σίγουρο είναι ότι η Πολιτεία, η Κυβέρνηση, δεν έκανε το παν για να τους σώσει. Δεν φρόντισε επαρκώς ποτέ για την ασφάλεια όλων τους. Κι αυτό είναι μια ευθύνη αυτοτελής και βαριά, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες που οδήγησαν στο να χάσουν τη ζωή τους. Περιμένουμε να δοθεί πλήρης ενημέρωση για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Περιμένουμε την ανάληψη ευθύνης. Εκφράζω τα ολόκαρδα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των 3 πυροσβεστών και στους δικούς τους ανθρώπους».

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