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30.07.2026 10:17

Η αντίδραση Πλακιά στη χαμογελάστη selfie της Καρυστιανού και στο «Λάρισα ερχόμαστε!»

30.07.2026 10:17
karystianou

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Αιχμηρή ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά στη φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού καθ’ οδόν προς εκδήλωση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στη Λάρισα.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε στα social media, η κ. Καρυστιανού εμφανίζεται χαμογελαστή μαζί με συνεργάτιδά της μέσα σε αυτοκίνητο, με τη λεζάντα «Λάρισα ερχόμαστε».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τα δίδυμα κορίτσια και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε πως η Λάρισα έχει χαραχθεί ως η πόλη που βίωσε την τραγωδία, για να προσθέσει πως δεν προσφέρεται ως έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα.

«Για 54 χαροκαμένες οικογένειες αυτή η πόλη δυστυχώς μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες και χαρούμενα πρόσωπα δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράχτηκε ως η πόλη στην οποία δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές. Αλίμονο σε αυτούς που βίωσαν και συνεχίζουνε να βιώνουν το δράμα» έγραψε στην καυστική του ανάρτηση ο Νίκος Πλακιάς.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 10:35
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η αντίδραση Πλακιά στη χαμογελάστη selfie της Καρυστιανού και στο «Λάρισα ερχόμαστε!»

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