Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας (video)

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (30/7) στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Λίγο μετά τις 12:00 η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν μέρος 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με όσα είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς η φωτιά ξέσπασε δίπλα στο δρόμο σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα.
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.
Μάλιστα λίγο πριν τις 11:30 εστάλη μήνυμα από το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
«Πυρκαγιά στην περιοχή Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
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