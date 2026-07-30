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30.07.2026 11:47

Φορτηγό παρέσυρε εργαζόμενο σε οδικά έργα κοντά στη Γραβιά (Video)

30.07.2026 11:47
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Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε όταν εργαζόμενος σε οδικά έργα που γίνονταν στην Νέα Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας παρασύρθηκε και τραυματίστηκε από φορτηγό.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (30.07.2026) όταν μικρό φορτηγό – ψυγείο με οδηγό 64χρονο δεν πρόλαβε να σταματήσει στο σήμα του ρυθμιστή κυκλοφορίας με την κόκκινη σημαία, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει, ενώ στη συνέχεια το φορτηγό ανατράπηκε, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο εργάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Ο οδηγός του φορτηγού τη γλιτωσε με ελαφρύ τραυματισμό και πήγε κι αυτός για πρώτες βοήθειες, ενώ απεγκλωβίστηκε μόνος του και δε χρειάστηκε το πλήρωμα της Πυροσβεστικής που έφτασε στον τόπο του ατυχήματος.

Στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό πρόβλημα, μέχρι ο γερανός να σηκώσει και να απομακρυνθεί το τουμπαρισμένο όχημα.

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