Ο Μπεν Άφλεκ κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» της Αμερικής! (Video)

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Ένα εκατομμύριο δολάρια κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ σε τηλεπαιχνίδι στην Αμερική. Συγκεκριμένα ο 53χρονος ηθοποιός συμμετείχε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» μαζί με τον Τζέιμι Ντινγκ για φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι δύο άντρες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τελική ερώτηση: «Σε μια ετήσια παράδοση της Ημέρας των Ευχαριστιών, ποιο από τα παρακάτω δεν έχει δοθεί ως όνομα σε γαλοπούλα που έχει “χάρη” από πρόεδρο των ΗΠΑ;».

Οι επιλογές ήταν Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot, Mac & Cheese και Spaghetti & Meatball.

Ύστερα από συζήτηση, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια του τηλεφώνου, καλώντας τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Ντινγκ σε κουίζ γνώσεων, Στίβεν Μόρισον, ο οποίος ωστόσο δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει.

Τότε, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί τους, όπως και την απάντηση που θα έδινε ο ίδιος, που ήταν το Spaghetti & Meatball.

Τελικά, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ εμπιστεύτηκαν την εκτίμηση του παρουσιαστή και «κλείδωσαν» τη συγκεκριμένη απάντηση, η οποία -όπως αποκαλύφθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα- ήταν η σωστή!

Οι δυο τους σηκώθηκαν όρθιοι και αγκαλιάστηκαν ενθουσιασμένοι, με τη σκηνή να γεμίζει κομφετί.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα θα διατεθούν στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Eastern Congo Initiative, την οποία ο Άφλεκ ίδρυσε μαζί με τη Γουίτνεϊ Γουίλιαμς το 2010, που στηρίζει τοπικές πρωτοβουλίες στο ανατολικό Κονγκό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, τις οικονομικές ευκαιρίες και την προώθηση της δικαιοσύνης.

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