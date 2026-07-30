«Το Ροκ το Ελληνικό»: Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μετά από έναν σαρωτικό χειμώνα γεμάτο απανωτά sold out και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, η επιτυχημένη μουσική παράσταση «Το Ροκ το Ελληνικό» με τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή μεταφέρεται κάτω από το φθινοπωρινό ουρανό στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για μια μεγάλη συναυλία-γιορτή, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η πρωτοφανής χημεία των δύο κορυφαίων δημιουργών και η αστείρευτη ενέργειά τους πάνω στη σκηνή αγκαλιάστηκαν θερμά από την πρώτη στιγμή, κερδίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα και δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής που έγινε το απόλυτο σημείο αναφοράς της νυχτερινής Αθήνας.

Οι δύο εμβληματικοί καλλιτέχνες ενώνονται ξανά, φέρνοντας μαζί τους το συναίσθημα και την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής. Ο Κώστας Τουρνάς, ο πρωτοπόρος που ξεκίνησε από τους θρυλικούς Poll για να χαράξει στη συνέχεια μια σπουδαία σόλο πορεία γεμάτη καινοτομίες, και ο Διονύσης Τσακνής, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, γνωστός για το έντονο κοινωνικό και συναισθηματικό στίγμα των έργων του.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου η μουσική τους συνάντηση απογειώνεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ με τη συμμετοχή του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Γιάννη Ζουγανέλη.

Ο εμβληματικός δημιουργός και συνιδρυτής των Πυξ Λαξ, Φίλιππος Πλιάτσικας, με τη δική του βαριά κληρονομιά και τον θρυλικό ροκ αέρα του, έρχεται να σφραγίσει τη βραδιά με τραγούδια-ύμνους που καθόρισαν την ελληνική μουσική σκηνή και μεγάλωσαν γενιές ακροατών.

Από την άλλη, ο χαρισματικός και πολυτάλαντος Γιάννης Ζουγανέλης, με το ανατρεπτικό του χιούμορ, την εκρηκτική του παρουσία και τη σπουδαία μουσική του διαδρομή, έρχεται να δώσει μια ξεχωριστή, απρόβλεπτη και άκρως ψυχαγωγική νότα στη βραδιά.

Στη σκηνή θα ακουστούν αγαπημένα τραγούδια – σταθμοί από την πλούσια δισκογραφία τους που λάτρεψε και τραγούδησε μαζί τους το κοινό, όπως τα «Άνθρωπε αγάπα», «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω» και «Όπου φυσάει ο άνεμος» από την πορεία του Κώστα Τουρνά, αλλά και τα «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι» και «Ρωγμές» από το έργο του Διονύση Τσακνή.

Από τη μεγάλη αυτή γιορτή δεν θα λείψουν, φυσικά, οι εμβληματικές, διαχρονικές επιτυχίες του Φίλιππου Πλιάτσικα που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, αλλά και οι ξεχωριστές μουσικές στιγμές του Γιάννη Ζουγανέλη, όλα ιδωμένα μέσα από νέες, καθηλωτικές ενορχηστρώσεις, απρόσμενα ντουέτα και τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών.

Διαβάστε επίσης:

«Δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας»: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου διέκοψε τη συναυλία του στην Κρήτη και ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα (Video)

Kavinsky: Νεκρός στο σπίτι του ο γνωστός DJ και δημιουργός του εμβληματικού «Nightcall»

Το «Purple Rain» του Prince ανεβαίνει στο Μπρόντγουεϊ μετά από 42 χρόνια



