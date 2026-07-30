Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ εγκατέλειψαν το σπίτι τους στη Γαλλία λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών

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Το σπίτι τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ εξαιτίας των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών στη Γαλλία.

Το ζευγάρι ζει στο Μπρινιόλ, σε περιοχή που απειλείται από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα, με τον ηθοποιό να αποκαλύπτει σε επιστολή του προς τον δήμαρχο ότι ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του και τα εννιάχρονα δίδυμα παιδιά τους εκκένωσαν την κατοικία τους, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο People.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι με την εν λόγω επιστολή ο Κλούνεϊ φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει τη γαλλική πόλη, η οποία έχει λίγο λιγότερους από 18.000 κατοίκους, ανεξάρτητα από τις συνέπειες των πυρκαγιών.

George Clooney and wife Amal are forced to evacuate their home ahead of raging wildfires in France https://t.co/VJFSVEEt1r — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 30, 2026

«Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει αυτή τη δύσκολη περίοδο», έγραψε ο ηθοποιός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και πρόσθεσε: «Καθώς εκκενώνουμε το Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα: πρώτον, ελπίζουμε εσύ και οι άνθρωποι της πόλης μας να είστε ασφαλείς και δεύτερον, ότι η Αμάλ κι εγώ δεσμευόμαστε πως ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην αποκατάστασή της. Αγαπάμε το Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί» τόνισε, κλείνοντας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το σπίτι των Κλούνεϊ στο Μπρινιόλ βρίσκεται σε κτήμα που εκτείνεται σε περίπου 425 στρέμματα και περιλαμβάνει ελαιώνα, αμπελώνα και γήπεδο τένις μεταξύ άλλων.

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