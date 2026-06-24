Σεισμός στην Κάρπαθο μεγέθους 5,1 Ρίχτερ

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Σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24.6.26) στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της Καρπάθου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.
Δεν αναφέρθηκαν ζημιές.
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