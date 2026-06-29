Δολοφονία στην Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες – Τι θα υποστηρίξουν

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (29/6) το πρωί οι επτά συλληφθέντες για τη φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα, όπου σκοτώθηκε ένας 15χρονος.

Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπερασπιστική γραμμή που αναμένεται να ακολουθήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα – γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή ότι η συμπλοκή ήταν αυθόρμητη και όχι προσχεδιασμένη, επιδιώκοντας να μην υπαχθεί η υπόθεση στις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Παράλληλα, αναμένεται να ισχυριστούν ότι δεν είχαν οργανώσει επίθεση, δεν γνώριζαν ότι κάποιος από την ομάδα έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου, επικράτησε πανικός εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ορισμένοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστούν ότι, μόλις αντιλήφθηκαν τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, επιχείρησαν να τον βοηθήσουν.

Τι δείχνει η αστυνομική έρευνα

Από την έως τώρα αστυνομική έρευνα, τόσο κατά την αυτοψία όσο και στο στάδιο της προανάκρισης, προκύπτει ότι η συμπλοκή μεταξύ τριών διαφορετικών ομάδων νεαρών στην περιοχή της Καλλιθέας συνδέεται με συνδυασμό οπαδικών κινήτρων και προσωπικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί από τους συλληφθέντες έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές στις αρχικές τους καταθέσεις. Άλλοι απέδωσαν το περιστατικό σε προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο νεαρών για μία κοπέλα, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μία τυχαία και απρογραμμάτιστη συμπλοκή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε ένα εύρημα της προανάκρισης που αφορά την εμφάνιση των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους νεαρούς φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.

Τι ισχυρίστηκε ο 17χρονος καθ’ ομολογία δράστης

Ο 17χρονος καθ’ ομολογία δράστης ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο.

Ο ίδιος περιέγραψε μία αλληλουχία γεγονότων που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησαν από αιφνιδιαστική επίθεση ομάδας ατόμων με οπαδικά χαρακτηριστικά και κατέληξαν στο μοιραίο περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον των Αρχών, το βράδυ της επίθεσης βρισκόταν μαζί με φίλους του σε άλλο σημείο, πριν κατέβουν μέχρι τη γέφυρα στο Μοσχάτο. Λίγα λεπτά αργότερα, όπως κατέθεσε, εμφανίστηκε ομάδα περίπου 15 έως 20 ατόμων, αρκετοί εκ των οποίων φορούσαν φανέλες με τα διακριτικά ομάδας, ενώ ο καυγάς ξέσπασε όταν ένας αναγνώρισε κάποιον από την παρέα ως οπαδό άλλης ομάδας.

Ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να φύγει μαζί με έναν φίλο του, ωστόσο δύο άτομα άρχισαν να τους κυνηγούν. Όπως περιέγραψε, ο φίλος του κατάφερε να διαφύγει, ενώ ο ίδιος έπεσε στο έδαφος όταν του έβαλαν τρικλοποδιά.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, δέχθηκε χτύπημα με γκλοπ στο γόνατο, ενώ απέφυγε δεύτερο χτύπημα τελευταία στιγμή, ενώ άρχισε να τους φωνάζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ομάδες.

Ισχυρίστηκε, δε, ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του αλλά το άρπαξε και το προέταξε προσπαθώντας να τρομάξει τον 15χρονο για να φύγει μακριά του.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι κατάλαβε ότι τον τραυμάτισε όταν πλέον είχε επιστρέψει σπίτι του και είδε στο TikTok ότι υπήρχε ένας βαριά τραυματίας.

Το επόμενο πρωί, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του για να τον αναζητήσουν, φέρεται να ενημέρωσε τη μητέρα του για το περιστατικό και στη συνέχεια παραδόθηκε στις Αρχές.

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