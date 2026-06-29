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29.06.2026 07:26

Καιρός σήμερα: Έως 37 βαθμούς ο υδράργυρος παρά τους βοριάδες στο Αιγαίο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι την Παρασκευή (videos)

29.06.2026 07:26
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Με γενικά αίθριο καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει η σημερινή ημέρα (29/6) σε όλη τη χώρα.

Ο υδράργυρος θα αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Από την Τρίτη (30/6) αναμένεται πρόσκαιρη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, χωρίς όμως αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Η αναλυτικά πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα (29/6):

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινέςκαι απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 36 με 37βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη (30/6)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (1/7)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (2/7)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (3/7)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

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