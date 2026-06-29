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29.06.2026 18:05

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους και εγγύηση οι τρεις κατηγορούμενοι για ρευματοκλοπές με ζημιά άνω των 9 εκατ. ευρώ για τον ΔΕΔΔΗΕ

29.06.2026 18:05
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Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως 50 χιλιάδες ευρώ, αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να πραγματοποιούσε υψηλής τεχνολογίας ρευματοκλοπές, προκαλώντας ζημία για τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράνομα κέρδη που αποκόμισε εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αρνήθηκαν τις κακουργηματικές πράξεις που -κατά περίπτωση- τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παρείχαν, οργανωμένα, υπηρεσίες ρευματοκλοπής σε περισσότερους από 100 πελάτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε συνολικά 14 νομούς της ελληνικής επικράτειας. Ανάμεσα στους πελάτες φέρονται να περιλαμβάνονται κατοικίες, αλλά και επιχειρήσεις με μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανικές μονάδες συσκευασίας κρεάτων, τροφίμων και γάλακτος, καθώς και ελαιοτριβεία.

Η φερόμενη δράση της εγκληματικής ομάδας, που κατά το κατηγορητήριο φαίνεται να εκκινεί το 2017, δεν περιοριζόταν στις γνωστές παρεμβάσεις σε αναλογικούς μετρητές, καθώς τα μέλη της, ανάλογα με την περίπτωση, κατηγορούνται ότι είχαν αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, επεμβαίνοντας τόσο σε παλαιούς, όσο και σε σύγχρονους ψηφιακούς μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ. Μάλιστα, σε 88 περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραβίαση ψηφιακών μετρητών με τη χρήση ειδικού παράνομου λογισμικού, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.. 

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ότι το συγκεκριμένο λογισμικό δεν αλλοίωνε μόνο τη λειτουργία των μετρητών, αλλά επέτρεπε παρεμβάσεις ακόμη και στα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ, μεταβάλλοντας τα στοιχεία της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας φαίνεται πως είχαν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των παροχών, ώστε να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και να μειώνουν τον κίνδυνο εντοπισμού.

Το ίδιο παράνομο λογισμικό φαίνεται πως εγκαταστάθηκε και σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, με αποτέλεσμα στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ να εμφανίζεται ψευδώς αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλογα με την περίπτωση, άλλα μέλη εξασφάλιζαν το πελατολόγιο και μεσάζοντες διαχειρίζονταν τις οικονομικές συναλλαγές. Οι υπηρεσίες παρέχονταν με τη μορφή «συνδρομητικών πακέτων» διάρκειας τριών ή έξι μηνών, με την αμοιβή να διαμορφώνεται ανάλογα με την εξοικονόμηση που εξασφαλιζόταν στον πελάτη.

Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, τις πράξεις των διακεκριμένων κλοπών ρεύματος, της εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), της παρακώλυσης λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, της ρευματοκλοπής-απλής και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας-, της νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και της παράνομης οπλοκατοχής.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Ανάμεσα τους είναι 52χρονος αυτοκινητιστής, 43χρονος αλιέας με παράλληλη ενασχόληση σε κατάστημα εμπορίας αυτοκινήτων και 40χρονος πρατηριούχος. Κατά πληροφορίες, στον πρώτο αποδίδονται 92 πράξεις ρευματοκλοπής, στον δεύτερο 13 και στον τρίτο 11. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

«Δεν έχω τεχνογνωσία για τη διάπραξη ρευματοκλοπών», ανέφερε -σύμφωνα με πληροφορίες- ο 52χρονος. Από την πλευρά του, ο 43χρονος είπε ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία, που προκύπτει από την άρση των τηλεφωνικών συνομιλιών με τους φερόμενους πελάτες, αφορούσαν βλάβες αυτοκινήτων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η απολογία του τρίτου κατηγορούμενου.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με επιβολή περιοριστικών όρων (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας) και καταβολή χρηματικών εγγυήσεων 15.000, 30.000 και 50.000 ευρώ (η μεγαλύτερη στον 52χρονο).

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονες έρευνες στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός εξοπλισμός, έγγραφα και ψηφιακά πειστήρια που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και οι πελάτες των παράνομων υπηρεσιών της (άνω των 100 στον αριθμό και θα κληθούν να απολογηθούν στοπ πλαίσιο της κύριας ανάκρισης). Δύο εξ αυτών είχαν συλληφθεί και απολογήθηκαν για πλημμεληματικές πράξεις, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι.

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