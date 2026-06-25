Ρευματοκλοπές: Το «χρυσό» πελατολόγιο, οι επιχειρήσεις υπεράνω υποψίας και η αστρονομική ζημιά των 9 εκατ. ευρώ για τον ΔΕΔΔΗΕ

Εντυπωσιάζει το «χρυσό πελατολόγιο» των ρευματοκλοπών που ήρθε στη δημοσιότητα. Εντυπωσιάζει μάλιστα περισσότερο ακόμα και από το ύψος της ζημιάς του ΔΕΔΔΗΕ που φτάνει τα 9 εκατ. ευρώ.

Επιχειρήσεις υπεράνω υποψίας από όλη την αγορά έκλεβαν συστηματικα ενέργεια. Πρατήρια καυσίμων, μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες, διαγνωστικά κέντρα, εταιρείες τεχνολογίας, αρτοποιεία, βιομηχανίες τροφίμων, εταιρείες εμπορίας κρεάτων, internet cafe και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Συγκεκριμένα στη λίστα συναντά κανείς εστιατόρια πολυτελείας σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καταστήματα με θέα στη θάλασσα που αποτελούν σημεία αναφοράς για την κοσμική ζωή, γνωστά καφέ υψηλών απαιτήσεων, αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τη φιλοξενία

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία φέρεται να ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων «ενεργοβόρων» επιχειρήσεων.

Πρόκειται δηλαδή για επιχειρήσεις που λόγω της φύσης τους καταναλώνουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η μη καταγραφείσα ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχούσε σε ποσά που ξεπερνούσαν ακόμη και τα 100.000 ευρώ ανά παροχή, στοιχείο που οδήγησε την έρευνα κυρίως σε επιχειρήσεις με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

Το βέβαιο είναι ότι πίσω από τη δικογραφία των 9 εκατομμυρίων ευρώ δεν βρίσκονται μόνο μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένες περιπτώσεις.

Αντίθετα, η εικόνα που σχηματίζεται είναι εκείνη ενός δικτύου πελατών που εκτείνεται από την εστίαση και τα καύσιμα μέχρι τον τουρισμό, την τεχνολογία και τη βιομηχανία, αποκαλύπτοντας το πραγματικό μέγεθος της υπόθεσης που απασχολεί πλέον τις δικαστικές και διωκτικές αρχές.

«Συνδρομητική» κλοπή

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή δομή και καθορισμένη μεθοδολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες απευθύνονταν στα μέλη του κυκλώματος ζητώντας παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, καταβάλλοντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης.

Στους αναλογικούς μετρητές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πραγματοποιούσαν επεμβάσεις μέσω γεφυρώσεων, διακλαδώσεων και παρεμβάσεων σε πηνία.

Ωστόσο, στους ψηφιακούς μετρητές ακολουθούσαν πιο σύνθετες μεθόδους, χρησιμοποιώντας ειδικό παράνομο λογισμικό που εγκαθιστούσαν με τη βοήθεια οπτικής κεφαλής.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το λογισμικό αυτό τους έδινε τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των μετρητών, επιτρέποντας παρεμβάσεις σε μηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία βάση.

Η πρακτική αυτή προσέδιδε στη δράση τους χαρακτηριστικά «συνδρομητικής υπηρεσίας», εξασφαλίζοντας σταθερή ροή παράνομων εσόδων.

Οι ρόλοι των βασικών κατηγορούμενων

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησαν συνολικά σε πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις αφορούν τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Ο 52χρονος που παρουσιάζεται ως επικεφαλής του κυκλώματος κατηγορείται ότι είχε συντονιστικό ρόλο, δίνοντας οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη, ενώ φέρεται να συμμετείχε προσωπικά στην εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού και στον καθορισμό της αμοιβής για κάθε παρέμβαση.

Ο 40χρονος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για την πραγματοποίηση των παράνομων επεμβάσεων στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ λειτουργούσε και ως ενδιάμεσος μεταξύ του φερόμενου αρχηγού και των υπόλοιπων μελών.

Ο 43χρονος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας στις παρεμβάσεις στους μετρητές και στην είσπραξη των αμοιβών από τους καταναλωτές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι δύο επιπλέον συλληφθέντες φέρονται να εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω σε επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, από τη συνολική παράνομη δραστηριότητα το κύκλωμα αποκόμισε τουλάχιστον 371.000 ευρώ, ενώ η οικονομική ζημία που προκλήθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζεται σε περισσότερα από 9,1 εκατ. ευρώ.

Όπλα, σφραγίδες ΔΕΔΔΗΕ και χιλιάδες ευρώ στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλο κρότου, εξοπλισμός παραβίασης και επανασφράγισης μετρητών, εκατοντάδες μολυβδοσφραγίδες, ειδικά εργαλεία ηλεκτρολογικών παρεμβάσεων, οπτική κεφαλή υπερύθρων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός που έφερε διακριτικά της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και σχεδόν 25.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, κατά τους ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ εντοπίστηκαν δύο ακόμη αυτόφωρες περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε επιχειρήσεις, με ζημία δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Καλαμάτα: Ισόβια στον 37χρονο για τον θάνατο της 40χρονης σε ταράτσα – Τα ναρκωτικά, το «θέατρο» και το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Χαλαζόπτωση και καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες στο Αμύνταιο (video)

Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)