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29.06.2026 17:56

Στα χέρια της αστυνομίας σπείρα οργανωμένων οπαδών που διακινούσε ναρκωτικά σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο – 17 συλλήψεις

29.06.2026 17:56
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Τα μέλη της σπείρας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και στη διάπραξη ληστειών, σωματικών βλαβών και φθορών, με αθλητικό υπόβαθρο.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν ακόμη κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα.

Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

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