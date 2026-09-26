Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

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Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από την «17 Νοέμβρη», τίμησε ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. pic.twitter.com/wBhCem1HDk — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 26, 2026

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