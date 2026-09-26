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26.09.2026 10:14

Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

26.09.2026 10:14
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Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, 37 χρόνια μετά τη δολοφονία του από την «17 Νοέμβρη», τίμησε ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν. Να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 10:18
pavlos_bakogiannis_2609_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία Μπακογιάννη: Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε

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