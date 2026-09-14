Καρκίνος του Προστάτη: Η ύπουλη νόσος – Η έγκαιρη εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου σώζει ζωές

Takeaways by to pontiki AI Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί συχνή κακοήθεια που συχνά εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα, καθιστώντας τον προληπτικό έλεγχο κρίσιμο για την έγκαιρη διάγνωση.

Η ηλικία άνω των πενήντα ετών, το οικογενειακό ιστορικό και η γενετική προδιάθεση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου.

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο και η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία αποτελούν βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση του ατομικού κινδύνου και την ακριβή ανίχνευση όγκων.

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν εξατομικευμένες στρατηγικές ελέγχου, αποφεύγοντας την υπερθεραπεία μέσω της ενεργού παρακολούθησης σε περιστατικά χαμηλού κινδύνου.

Η ιατρική πρόοδος προσφέρει πλέον αποτελεσματικές επιλογές αντιμετώπισης, βελτιώνοντας σημαντικά την πορεία της νόσου ακόμη και στα προχωρημένα στάδια.

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Μία από τις συχνότερες κακοήθειες στον ανδρικό πληθυσμό και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη είναι ο καρκίνος του προστάτη. Αυτή η ύπουλη νόσος συχνά δεν δίνει συμπτώματα γι’ αυτό και η ηλικία, άνω των 50 ετών και το οικογενειακό ιστορικό είναι τα δυο ισχυρά δεδομένα για να ξεκινήσει ο άνδρας τον προληπτικό έλεγχο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Προστάτη που είναι αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, αποτελεί αφορμή όχι μόνο για να υπενθυμίσουμε την αξία της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και για να αναδείξουμε πόσο ουσιαστικά έχει αλλάξει η αντιμετώπιση της νόσου.

Σήμερα, ο καρκίνος του προστάτη δεν αποτελεί μία ενιαία νόσο αλλά περιλαμβάνει όγκους με πολύ διαφορετική βιολογική συμπεριφορά, από νεοπλάσματα που μπορεί να μη χρειαστούν ποτέ θεραπεία έως ιδιαίτερα επιθετικές μορφές που απαιτούν έγκαιρη και εντατική συστηματική αντιμετώπιση.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι o σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου είναι η ηλικία, με τη συχνότητα να αυξάνεται σημαντικά μετά τα 50 έτη.

Το οικογενειακό ιστορικό έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία, ενώ η γενετική προδιάθεση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης προσέγγισης.

Επίσης παθογόνες μεταλλάξεις σε γονίδια επιδιόρθωσης του DNA, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το BRCA2, σχετίζονται τόσο με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης όσο και με επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά της νόσου.

Ασυμπτωματικός

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο καρκίνος του προστάτη στα πρώιμα στάδια εξελίσσεται συχνά χωρίς εμφανή συμπτώματα. Οι διαταραχές της ούρησης, όταν υπάρχουν, δεν είναι ειδικές για τη νόσο και συχνά σχετίζονται με καλοήθεις παθήσεις του προστάτη. Επομένως, η απουσία συμπτωμάτων δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό.

Η σύγχρονη προσέγγιση δίνει έμφαση στην έγκαιρη και εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου, με στόχο την αναγνώριση των κλινικά σημαντικών όγκων σε στάδιο όπου η νόσος είναι δυνητικά ιάσιμη.

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) παραμένει βασικό εργαλείο για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη.

Ωστόσο, η αύξησή του δεν είναι ειδική για την κακοήθεια και μπορεί να παρατηρηθεί και σε καλοήθεις παθήσεις του προστάτη. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγησή του εντάσσεται σε μια συνολική εκτίμηση του ατομικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη:

την ηλικία,

το οικογενειακό ιστορικό και

τα κλινικά χαρακτηριστικά κάθε άνδρα.

Σημαντική θέση στη σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση κατέχει πλέον η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mpMRI), η οποία συμβάλλει στην ακριβέστερη ανίχνευση ύποπτων εστιών και στην αναγνώριση των κλινικά σημαντικών όγκων, καθοδηγώντας παράλληλα την απόφαση για διενέργεια και στόχευση της βιοψίας.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες

Οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν εξατομικευμένη στρατηγική πρώιμης διάγνωσης. Η συζήτηση για έλεγχο με PSA μπορεί να αρχίζει από τα 50 έτη στον γενικό ανδρικό πληθυσμό, από τα 45 έτη σε άνδρες με αυξημένο κίνδυνο, όπως εκείνους με σχετικό οικογενειακό ιστορικό, και από τα 40 έτη στους φορείς παθογόνων μεταλλάξεων BRCA2. Το διάστημα επανελέγχου δεν είναι ίδιο για όλους, αλλά προσαρμόζεται στον αρχικό κίνδυνο.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται η υπερθεραπεία. Σε άνδρες με εντοπισμένο καρκίνο χαμηλού κινδύνου, η ενεργός παρακολούθηση (active surveillance) αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική στρατηγική, με συστηματική παρακολούθηση και παρέμβαση μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις βιολογικής εξέλιξης της νόσου. Όταν απαιτείται ριζική θεραπεία, η ριζική προστατεκτομή και η ακτινοθεραπεία, με ή χωρίς ορμονοθεραπεία ανάλογα με τον κίνδυνο, μπορούν να προσφέρουν υψηλές πιθανότητες μακροχρόνιου ελέγχου ή ίασης.

Προχωρημένα στάδια

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στη θεραπεία του προχωρημένου και μεταστατικού καρκίνου του προστάτη, με την εισαγωγή νέων θεραπευτικών επιλογών που έχουν μεταβάλει ουσιαστικά τη φυσική πορεία της νόσου. Η στέρηση των ανδρογόνων (androgen deprivation therapy – ADT) εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της συστηματικής θεραπείας, ωστόσο η σύγχρονη αντιμετώπιση στηρίζεται πλέον στην έγκαιρη εντατικοποίηση της θεραπείας.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Προστάτη υπενθυμίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής ενημέρωσης. Ο καρκίνος του προστάτη δεν αντιμετωπίζεται πλέον με μία θεραπεία για όλους, αλλά με τη σωστή θεραπευτική απόφαση για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Και όσο νωρίτερα ξεκινά αυτή η διαδρομή, τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες που έχουμε να αλλάξουμε την πορεία της νόσου.

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