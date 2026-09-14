ΙΣΑ για θάνατο Μαζωνάκη: «Η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας άφησε τεράστιο κενό»

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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, επαναφέρει τις προτάσεις του που περιλαμβάνουν ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, που στόχο θα έχει τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, από τους επίορκους γιατρούς και άλλους επιτήδειους, που εξαπατούν και θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των ανυποψίαστων πολιτών.
Συγκεκριμένα από το 2020 ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη θέσπιση αυστηρών διαδικασιών ελέγχου και ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης. Μάλιστα όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας το 2019 του οποίου το εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποιούσε σοβαρούς ελέγχους σε δομές υγείας άφησε ένα τεράστιος κενό!
«Η υγεία μας δεν είναι ζήτημα τύχης είναι υπόθεση ευθύνης. Στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών εργαζόμαστε για την ασφάλειά σας διενεργώντας συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους στα ιατρεία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης και επαναλαμβάνει τις προτάσεις που έχει κάνει ζητώντας άμεσα από την Πολιτεία:
Παράλληλα, κρίσιμος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι ο ίδιος ο πολίτης, όπως επισημαίνει ο ΙΣΑ.
Για το λόγο αυτό, πριν εμπιστευτείτε την υγεία σας σε έναν γιατρό, θυμηθείτε:
1) Αναζητήστε την ειδική ταμπέλα «Νόμιμο Ιατρείο» του Ιατρικού Συλλόγου, σε εμφανές σημείο. Είναι η μόνη επίσημη πιστοποίηση ότι ο χώρος διαθέτει βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο.
2) Ελέγξτε το βιογραφικό του γιατρού. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακές διαφημίσεις, αμφίβολους τίτλους και ατεκμηρίωτες υποσχέσεις στα social media.
3) Επιλέξτε αναγνωρισμένες ιατρικές μεθόδους. Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με «πρωτοποριακές» τεχνικές που υπόσχονται θαύματα αλλά δεν εφαρμόζονται πουθενά
Ο ΙΣΑ επαναλαμβάνει ότι στην υγεία δεν χωρούν ούτε εκπτώσεις, ούτε πειραματισμοί και θέτει προ των ευθυνών της όλη την κοινωνία: «Η προστασία της Δημόσιας υγείας είναι ευθύνη της Πολιτείας, των Ιατρικών Συλλόγων των Επιστημονικών Φορέων αλλά και του ίδιου του πολίτη».
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