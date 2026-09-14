search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 12:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 09:38

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο «ραλίστες» οδηγούς – Ο ένας έτρεχε με 191χλμ/ώρα και ο άλλος με 164

14.09.2026 09:38
klisi_troxaia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη δύο οδηγών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής (13/9), στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος… πάτησε το γκάζι, φτάνοντας τα 191 χλμ/ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χλμ/ώρα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην Περιφερειακή Οδό να κινείται με 164 χλμ/ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χλμ/ώρα.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι έλεγχοι στους δρόμους της πόλης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα: Οι θάνατοι διπλασιάστηκαν – Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42%

Τανάγρα: Τα σενάρια για τη συντριβή του Phantom – Πού εστιάζουν οι έρευνες της Πολεμικής Αεροπορίας

Σαν σήμερα το 1999, η αεροπορική τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον – Ο χαμός του Γιάννου Κρανιδιώτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nova-adv
ADVERTORIAL

Novacinema: Καθηλώνουν οι νέες σειρές «The Five Star Weekend», «The Audacity» και οι νέες σεζόν «Marble Hall Murders», «Ted» και «The Paper»

androulakis pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ομάδα Αλήθειας περίλαβε τον Ανδρουλάκη με τη… Λέσβο και τη Μυτιλήνη

mazonakis-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» (Videos/Photos)

KIDEIA MAZONAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη

nea-yorki-zevgari-metro
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συρμός του μετρό παρέσυρε και σκότωσε 24χρονο ζευγάρι – Σκληρό βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 12:38
nova-adv
ADVERTORIAL

Novacinema: Καθηλώνουν οι νέες σειρές «The Five Star Weekend», «The Audacity» και οι νέες σεζόν «Marble Hall Murders», «Ted» και «The Paper»

androulakis pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ομάδα Αλήθειας περίλαβε τον Ανδρουλάκη με τη… Λέσβο και τη Μυτιλήνη

mazonakis-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» (Videos/Photos)

1 / 3