Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο «ραλίστες» οδηγούς – Ο ένας έτρεχε με 191χλμ/ώρα και ο άλλος με 164

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Στη σύλληψη δύο οδηγών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με ταχύτητες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής (13/9), στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος… πάτησε το γκάζι, φτάνοντας τα 191 χλμ/ώρα, όταν το όριο στο σημείο είναι τα 120 χλμ/ώρα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υπέρβαση ταχύτητας για 38χρονο που καταγράφηκε στην Περιφερειακή Οδό να κινείται με 164 χλμ/ώρα, ενώ οι πινακίδες ορίζουν μέγιστη ταχύτητα τα 60 χλμ/ώρα.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τον περιορισμό της επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Οι έλεγχοι στους δρόμους της πόλης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας.

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