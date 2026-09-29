Γεραπετρίτης: Άδεια για το καλώδιο δίνει η Ελλάδα – Η Τουρκία θα ενημερωθεί

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Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε «απείρως καλύτερη θέση» σε σχέση με πριν από τρία χρόνια, τόσο ως προς τις διεθνείς συμμαχίες όσο και την οικονομία και την άμυνα. Παράλληλα, απάντησε στις αιτιάσεις της Τουρκίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και για τα νησιά και τις απαιτήσεις της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση.

«Εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι διεθνείς θέσεις της Ελλάδας έχουν εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ», ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, παραπέμποντας στις σχέσεις με το Ισραήλ, τον αραβικό κόσμο, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα δεν διακόπηκαν και υπερασπίστηκε τον δομημένο διάλογο.

Αναγνώρισε ότι η Τουρκία διατηρεί τις πάγιες θέσεις της για τη «Γαλάζια Πατρίδα», τις «γκρίζες ζώνες» και την αποστρατιωτικοποίηση.

«Δεν πρόκειται να αποστεί από τις βασικές αυτές θέσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις». Όπως είπε, «Θεωρούμε ότι όταν συζητάς εξ ορισμού, κάνεις υποχωρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Το αντίθετο ισχύει». Επισήμανε ακόμη ότι ο διάλογος έχει πλέον «όρια, παραδοτέα, χρόνους» και υπεύθυνους, ενώ επανέλαβε ότι η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια παραμένει στη «φαρέτρα» της Ελλάδας.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δίνει άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, απέρριψε δημοσιεύματα περί ανάγκης αλλαγής της διαδρομής. «Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα», είπε, προσθέτοντας ότι «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη».

«Θα γίνει η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλέξει», ξεκαθάρισε. «Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο». Όπως είπε, η γαλλικών συμφερόντων εταιρεία που συμμετέχει στο έργο θα υποβάλει το σχετικό αίτημα στην ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αδειοδότηση με βάση το διεθνές δίκαιο.

Για την Τουρκία, σημείωσε ότι υπάρχουν προβλεπόμενοι τρόποι ενημέρωσης και επικοινωνίας. «Ούτως ή άλλως η έκδοση της NAVTEX γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοίων. Άδεια όμως θα δοθεί μόνον από την Ελλάδα».

Γεραπετρίτης: Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση στη Μεση Ανατολή

Στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου και του Στενού του Ορμούζ, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι «Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό Κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή». Αντίθετα, στην Ερυθρά Θάλασσα υπάρχει ήδη ελληνική φρεγάτα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες». Όπως ανέφερε, «Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτηρίζοντας το Ιράν «πάρα πολύ σκληρό διαπραγματευτή» και σημειώνοντας ότι «Δεν βλέπω άμεσα ομαλοποίηση». Υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας λόγω του μεγάλου εμπορικού της στόλου: «Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο». Τέλος, τάχθηκε υπέρ της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και κατά της εξάρτησης από μία μόνο χώρα, καθώς, όπως είπε, «εάν έχεις υπεραξάρτηση από μια χώρα, το βέβαιον είναι ότι κάποια στιγμή […] θα έχεις εκβιασμό από τη χώρα αυτή».

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