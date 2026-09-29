Εφιαλτικές ώρες για φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Κατήγγειλε πως την νάρκωσαν και την βίαζαν για ώρες

Takeaways by to pontiki AI Μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κορνέλ κατήγγειλε ότι επτά μέλη αδελφότητας τη νάρκωσαν και τη βίασαν κατά τη διάρκεια περιστατικού το 2024.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς αποφάσισε να επανεξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων, μετά τις αντιδράσεις για την αρχική απουσία συλλήψεων.

Το πανεπιστήμιο διενήργησε δική του έρευνα, η οποία οδήγησε στην επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και στην αποβολή εμπλεκόμενων φοιτητών από το ίδρυμα.

Η πλευρά της φοιτήτριας αμφισβητεί τον χειρισμό της υπόθεσης από τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι η αρχική κατάθεση δόθηκε υπό καθεστώς σοκ και τραύματος.

Η εν λόγω αδελφότητα έχει κλείσει από το 2024 και παραμένει αποκλεισμένη από την πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες μηνύσεις φέρνει η υπόθεση βιασμού φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024.

Η νεαρή κατήγγειλε πως 7 μέλη αδελφότητας την νάρκωσαν και την βίαζαν επί ώρες ενώ κάποιοι από τους δράστες έστελναν μηνύματα στα social media για να προσελκύσουν περισσότερους άνδρες.

Η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις καθώς από την πρωταρχική έρευνα δεν είχε προκύψει καμία σύλληψη παρά μόνο αποβολές. Ο δικηγόρος της κατηγορεί το πανεπιστήμιο για το γεγονός πως ακόμα το θύμα, δεν έχει δικαιωθεί.

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στο σπίτι της αδελφότητας ΧΦ του Πανεπιστημίου Κορνέλ των ΗΠΑ, το 2024. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Τζέιν Ντο επισκέφθηκε το σπίτι της αδελφότητας για να συναντήσει έναν φίλο της ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Εκεί, όπως αναφέρει, δύο μέλη της αδελφότητας την πίεσαν να εισπνεύσει μια ουσία που της παρουσίασαν ως κεταμίνη.

Τότε ένας από αυτούς έστειλε μήνυμα σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, γράφοντας ότι υπήρχε διαθέσιμη γυναίκα για σεξ.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν περισσότερα άτομα και εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία της, την βίαζαν επί ώρες.

Τρεις εβδομάδες αργότερα υπέβαλε αναφορά στην αστυνομία του πανεπιστημίου με τις αρχές να αποβάλλουν δύο από τους εμπλεκόμενους και να μην προκύπτει καμία νέα σύλληψη.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων κατά 7 μελών της αδελφότητας.

«Μου ζητήθηκε από την κοινότητα να επανεξετάσω την απόφαση σχετικά με το αν θα ασκηθούν ποινικές κατηγορίες εναντίον των επτά μελών της αδελφότητας. Έχω ήδη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αρχίζοντας με τη συζήτησή μας με το φερόμενο θύμα και τους δικηγόρους της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ξεκαθάρισε πως αν προκύψουν οι κατάλληλες κατηγορίες, η υπόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον Ορκωτού Δικαστηρίου της κομητείας Τόμπκινς.

«Η αρχική της κατάθεση ήταν διαφορετική»

Ο εισαγγελέας υποστήριξε πως η αρχική κατάθεση της φοιτήτριας ήταν διαφορετική από την αγωγή που κατέθεσε τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την πρώτη ένορκη δήλωση, η φοιτήτρια δεν έκανε λόγο για εξαναγκαστική χρήση ναρκωτικών ή ομαδικό βιασμό.

«Αντίθετα, η δήλωσή της περιέγραφε συμμετοχή σε χρήση ουσιών και σεξουαλική δραστηριότητα ως εκούσια, συνειδητή και συναινετική», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αρχική απόφαση να μην ασκηθούν ποινικές διώξεις δεν βασίστηκε στη δυσκολία απόδειξης της υπόθεσης, αλλά στο ότι τα στοιχεία που είχαν τότε στη διάθεσή τους οι αρχές δεν συνιστούσαν ποινικό αδίκημα.

Ο δικηγόρος της νεαρής αντέδρασε στην απόφαση για επανέναρξη της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι η πελάτισσά του βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά τον βιασμό της και θα έπρεπε ήδη να έχει δικαιωθεί.

«Τις ημέρες μετά την επίθεση ήταν τραυματισμένη, μουδιασμένη και ανίκανη να λειτουργήσει ή να αποδεχθεί τη φρίκη όσων είχαν συμβεί», ανέφερε ο Τζιούφρα.

Υποστήριξε ότι η πελάτισσά του μίλησε μόνο στον αστυνομικό που έλαβε την αρχική καταγγελία και διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί πλήρης ποινική έρευνα χωρίς περισσότερες καταθέσεις και συλλογή στοιχείων.

«Θα περίμενα τουλάχιστον να είχε εξεταστεί αρκετές φορές, να είχαν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία και να είχε αναπτυχθεί μια υπόθεση», δήλωσε.

Κατηγόρησε τον εισαγγελέα ότι προσπαθεί να μεταφέρει την ευθύνη στην πελάτισσά του.

Με τη σειρά του το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ανακοίνωσε ότι είχε πραγματοποιήσει ξεχωριστή έρευνα στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής νομοθεσίας Title IX για θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβλήθηκαν προσωρινές αναστολές και άλλα περιοριστικά μέτρα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της έρευνας επιβλήθηκαν κυρώσεις, μεταξύ των οποίων αποβολές και αναστολές φοιτητών.

Η αδελφότητα ΧΦ έκλεισε το 2024 και παραμένει αποκλεισμένη από την πανεπιστημιούπολη.

Η διοίκηση της αδελφότητας ανέφερε ότι καταδικάζει τη σεξουαλική βία και ότι θα σεβαστεί τη δικαστική διαδικασία, χωρίς να σχολιάσει τις συγκεκριμένες κατηγορίες όσο η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη

Διαβάστε επίσης

«Ευχή» και απειλή Ρούμπιο προς Κούβα: Ελπίζουμε ότι θα επιλέξει διαφορετική πορεία – Αλλιώς θα μάθουν το μάθημα με σκληρό τρόπο

Γάζα: Ισραηλινή επίθεση με drone σε διαμέρισμα – Ένας νεκρός και τραυματίες

Τραμπ διαψεύδει το Axios για το Ιράν: «Δεν τους προσέφερα τίποτα» – Νέα διπλωματική κινητικότητα μέσω Κατάρ