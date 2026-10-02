Σάλος στην Ιταλία με «γκουρού» που βίαζε γυναίκες ως «θεραπείες εξαγνισμού» – Ξύλο, ξυρισμένα κεφάλια και ανήλικα θύματα

Takeaways by to pontiki AI Ο 59χρονος Μπρούνο Αντόνιο Μαλατέστα συνελήφθη στην Ιταλία με την κατηγορία ότι εκμεταλλευόταν ευάλωτους ανθρώπους μέσω μιας κοινότητας που λειτουργούσε από το 2008.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε μαθήματα γιόγκα και πνευματικών πρακτικών για να επιβάλλει καθεστώς ψυχολογικού ελέγχου, υποταγής και κακομεταχείρισης στα μέλη της ομάδας του.

Ο Μαλατέστα αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποδούλωση, σεξουαλική βία, κακομεταχείριση και απάτη σε βάρος του ιταλικού Δημοσίου, καθώς φέρεται να εισέπραξε παράνομα επίδομα αναπηρίας άνω των 80.000 ευρώ.

Η έρευνα των Καραμπινιέρων για την επιχείρηση «Ασμοδαίος» συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται πρακτικές εξευτελισμού, ξυλοδαρμών και σεξουαλικών πράξεων που παρουσιάζονταν ως δήθεν θεραπείες.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του 59χρονου Μπρούνο Αντόνιο Μαλατέστα, του αυτοαποκαλούμενου «Δασκάλου» και «εκλεκτού», ο οποίος συνελήφθη για μια σειρά αδικημάτων που φέρεται να διαπράχθηκαν σε κοινότητα στην περιοχή Αλμέζε, έξω από το Τορίνο.

Ο «γκουρού» Μπρούνο Αντόνιο Μαλατέστα βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των Καραμπινιέρων του Τορίνο, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πίσω από μαθήματα γιόγκα, διαλογισμού, πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας είχε στηθεί ένα σύστημα ψυχολογικής υποταγής και ελέγχου ανθρώπων που βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Ο 59χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασμοδαίος» και αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποδούλωση ανθρώπων, κακομεταχείριση μέσα στην οικογένεια, διακεκριμένη σεξουαλική βία και διακεκριμένη απάτη σε βάρος του ιταλικού Δημοσίου. Άλλα τρία πρόσωπα ερευνώνται για την υπόθεση.

Ο «Δάσκαλος», οι υπερφυσικές δυνάμεις και η «Θεϊκή Μητέρα»

Ο Μαλατέστα παρουσιαζόταν ως «Δάσκαλος», «γκουρού» και «ο εκλεκτός», ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι διέθετε υπερφυσικές δυνάμεις και βρισκόταν σε επαφή με τη «Θεϊκή Μητέρα».

Σύμφωνα με τη βιογραφία που ο ίδιος προέβαλλε, είχε αρχίσει να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες από την ηλικία των έξι ετών, ενώ αργότερα στράφηκε στη γιόγκα Κρίγια. Υποστήριζε ακόμη ότι είχε ταξιδέψει στην Ινδία, στην Καλιφόρνια και στα Ιμαλάια, όπου μελετούσε πνευματικές πρακτικές και ινδικά ιερά κείμενα.

Τα τελευταία χρόνια δίδασκε γιόγκα και εκτός Ιταλίας, ενώ στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονταν πολεμικές τέχνες, αυτοάμυνα και πρακτικές «βιοενεργειακής εξισορρόπησης με κρυστάλλους».

Η κοινότητα που λειτουργούσε από το 2008

Σύμφωνα με τη Repubblica, η κοινότητα στο Αλμέζε λειτουργούσε από το 2008, ενώ ως εξωτερική βιτρίνα εμφανιζόταν η φιλανθρωπική οργάνωση «Fiore della Pace». Οι δραστηριότητές της περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, γιόγκα, διαλογισμό και εθελοντισμό.

Οι Καραμπινιέροι εκτιμούν ότι ο 59χρονος προσέγγιζε κυρίως ανθρώπους σε ευάλωτη κατάσταση, μεταξύ των οποίων γυναίκες που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας ή είχαν βιώσει πρόσφατες απώλειες.

Οι γυναίκες της κοινότητας αποκαλούνταν «μοναχές» ή «μυημένες» και, σύμφωνα με την κατηγορία, υποχρεώνονταν σε υπακοή και φτώχεια, ακόμη και στην παράδοση της περιουσίας τους.

Ξυρισμένα κεφάλια, ξύλο και σεξουαλικές «θεραπείες»

Οι καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί από τις Αρχές περιγράφουν ένα ιδιαίτερα σκληρό καθεστώς μέσα στην κοινότητα.

Η Repubblica αναφέρει καταγγελίες για εξευτελισμούς, ξυλοδαρμούς, εξαντλητικά πνευματικά μαθήματα και σεξουαλικές πράξεις, ενώ κάτοικοι της περιοχής δήλωναν ότι πίστευαν πως στην κοινότητα «έκαναν απλώς γιόγκα».

Σε άλλες μαρτυρίες γίνεται λόγος για γυναίκες που ξυρίζονταν γουλί ως τιμωρία και για παιδιά που τραυματίζονταν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο δάσος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ορισμένες σεξουαλικές πράξεις παρουσιάζονταν στις γυναίκες ως δήθεν «θεραπείες εξαγνισμού» ή ως μέσο για να φτάσουν σε κατάσταση «πνευματικής έκστασης». Μεταξύ των φερόμενων θυμάτων περιλαμβάνονται και ανήλικες.

Και κατηγορία για απάτη 80.000 ευρώ

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις καταγγελίες για όσα συνέβαιναν μέσα στην κοινότητα.

Ο Μαλατέστα κατηγορείται επίσης ότι εξαπάτησε το ιταλικό κράτος, προσποιούμενος ενώπιον ιατρικής επιτροπής ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα βάδισης, με αποτέλεσμα να εισπράξει παράνομα περισσότερα από 80.000 ευρώ ως επίδομα αναπηρίας.

Η έρευνα των Καραμπινιέρων, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από τη σύλληψή του, επιχειρεί πλέον να διαπιστώσει την πλήρη έκταση όσων φέρεται να συνέβαιναν επί χρόνια πίσω από τις πόρτες της κοινότητας στο Αλμέζε.

Διαβάστε επίσης

Watergate: 53 χρόνια μετά Οι ΗΠΑ ψάχνουν αν ο Νίξον… «αδικήθηκε» – Οι… αναλογίες με την πορεία του Τραμπ

WSJ: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Θα φτάσουν ακόμα 10.000 στρατιώτες

Νότια Καρολίνα: Πυκνή ομίχλη προκάλεσε καραμπόλα τουλάχιστον 60 οχημάτων