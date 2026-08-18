Πτωχεύσεις επιχειρήσεων: Η Ελλάδα δεύτερη στην ΕΕ – Ποιοι κλάδοι δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις

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Σημαντική αύξηση των επιχειρηματικών πτωχεύσεων καταγράφεται στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Την ίδια περίοδο, οι πτωχεύσεις κινήθηκαν ανοδικά συνολικά στην Ευρώπη, ενώ οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων παρουσίασαν μικρή υποχώρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι δηλώσεις πτώχευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%.

Η εξέλιξη των πτωχεύσεων εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που έχει διαμορφωθεί μετά την πανδημία. Κατά τα πρώτα χρόνια της υγειονομικής κρίσης, τα εκτεταμένα κρατικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων είχαν συγκρατήσει τον αριθμό των εταιρειών που οδηγήθηκαν σε πτώχευση.

Μετά τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων, η εικόνα άρχισε να αλλάζει. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2021 μέχρι και το 2026 οι πτωχεύσεις ακολούθησαν κατά βάση ανοδική πορεία, με εξαιρέσεις το τρίτο τρίμηνο του 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών, με βάση τη σειρά δεδομένων που ξεκινά από το 2019.

Στο 31,6% η αύξηση στην Ελλάδα

Οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση στις δηλώσεις πτώχευσης κατέγραψε η Εσθονία, όπου το ποσοστό έφθασε στο 31,8%.

Αμέσως μετά ακολούθησε η Ελλάδα με αύξηση 31,6%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Κροατία με 20,5%.

Στην αντίθετη πλευρά, σημαντική υποχώρηση των πτωχεύσεων καταγράφηκε σε ορισμένες χώρες. Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η Μάλτα, με 50%, και ακολούθησαν η Κύπρος με 41,7% και η Σλοβακία με 33,5%.

Η Eurostat επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα ποσοστά στις μικρότερες οικονομίες χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. Όταν ο απόλυτος αριθμός πτωχεύσεων είναι περιορισμένος, ακόμη και λίγες επιπλέον ή λιγότερες περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ δύο διαδοχικών τριμήνων.

Ποιοι κλάδοι δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις

Σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας, οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν σε πέντε από τους οκτώ βασικούς κλάδους που παρακολουθεί η Eurostat.

Τη μεγαλύτερη επιδείνωση παρουσίασε ο τομέας της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπου οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 21,1%.

Ακολούθησαν οι μεταφορές με αύξηση 11,4% και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με 6,8%.

Αντίθετη ήταν η εικόνα σε τρεις σημαντικούς κλάδους. Στα καταλύματα και την εστίαση οι πτωχεύσεις μειώθηκαν κατά 2,6%, στις κατασκευές κατά 1,7% και στο εμπόριο κατά 1,2%.

Οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις δείχνουν ότι η αύξηση των πτωχεύσεων δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς οι συνθήκες χρηματοδότησης, το λειτουργικό κόστος και η πορεία της ζήτησης επηρεάζουν διαφορετικά κάθε δραστηριότητα.

Μικρή κάμψη στις νέες επιχειρήσεις

Την ίδια στιγμή, μικρή επιβράδυνση καταγράφεται στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι νέες εγγραφές μειώθηκαν κατά 0,5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με τους τρεις πρώτους μήνες του έτους. Πρόκειται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο μικρής υποχώρησης, έπειτα από την ανάκαμψη που είχε προηγηθεί.

Η πορεία των νέων εγγραφών τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020 είχαν σημειώσει απότομη πτώση εξαιτίας της πανδημίας και των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα.

Από το 2022 και μέχρι το τέλος του 2024 ακολούθησε σταθερή ανάκαμψη, με τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων να φθάνει στο υψηλότερο επίπεδο στο τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Στις αρχές του 2025 σημειώθηκε νέα κάμψη, χωρίς όμως οι εγγραφές να επιστρέψουν στα χαμηλά επίπεδα της περιόδου πριν από την πανδημία. Στη συνέχεια ενισχύθηκαν εκ νέου έως το τέλος του έτους.

Παρά τις μικρές μειώσεις που καταγράφηκαν στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2026, οι νέες εγγραφές στους περισσότερους κλάδους εξακολουθούν να βρίσκονται υψηλότερα από τα επίπεδα του 2019.

Μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών

Σε επίπεδο κρατών-μελών, τη μεγαλύτερη μείωση στις νέες εγγραφές επιχειρήσεων εμφάνισε το Λουξεμβούργο, με πτώση 24,2%.

Ακολούθησαν η Λιθουανία με μείωση 12,4% και η Δανία με 8,2%.

Στον αντίποδα, η Ιρλανδία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 20,4%, ενώ ακολούθησαν το Βέλγιο με 8,2% και η Σουηδία με 7,6%.

Διαφορετική είναι η εικόνα και ανά κλάδο. Η πληροφορική και οι επικοινωνίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση νέων επιχειρήσεων, με τις εγγραφές να ενισχύονται κατά 8,8%. Θετική μεταβολή, κατά 1%, παρουσίασαν και οι κατασκευές.

Αντίθετα, οι νέες εγγραφές μειώθηκαν σε πέντε από τους οκτώ βασικούς τομείς. Η μεγαλύτερη κάμψη σημειώθηκε στη βιομηχανία, όπου υποχώρησαν κατά 3,6%.

Ακολούθησαν τα καταλύματα και η εστίαση με μείωση 3,4% και η εκπαίδευση μαζί με τις κοινωνικές δραστηριότητες με πτώση 3,2%. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι νέες εγγραφές επιχειρήσεων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου αποτυπώνουν έτσι μια μικτή εικόνα για την ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα: οι πτωχεύσεις αυξάνονται και οι νέες ενάρξεις επιβραδύνονται οριακά, χωρίς ωστόσο η δημιουργία νέων επιχειρήσεων να έχει υποχωρήσει στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την πανδημία.

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