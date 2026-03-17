Οικονομικός «Αρμαγεδδών» και μετάλλαξη της ελληνικής αγοράς το 2026 – Οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 83,2%

Η ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιστορική καμπή. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, που καταγράφουν μια σοκαριστική εκτίναξη των πτωχεύσεων κατά 83,2%, δεν αποτελούν απλώς μια στατιστική καταγραφή, αλλά το «πιστοποιητικό θανάτου» ενός ολόκληρου οικονομικού μοντέλου που βασιζόταν στη μικρή, οικογενειακή επιχείρηση.

Το «βαρύ τίμημα» της μετάβασης

Η αγορά των δύο ταχυτήτων που διαμορφώθηκε πέρυσι, αναμένεται να οδηγήσει το 2026 σε μια βίαιη εκκαθάριση. Η αύξηση των λουκέτων κατά 103,8% το τελευταίο τρίμηνο του 2025 προδιαγράφει ένα δυσοίωνο πρώτο εξάμηνο για το τρέχον έτος.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν «τεχνητά» τα προηγούμενα χρόνια, θα βρεθούν φέτος μπροστά στο φάσμα της οριστικής παύσης εργασιών. Το υψηλό κόστος δανεισμού και η πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών στενεύουν τα περιθώρια για όσους δεν διαθέτουν κεφαλαιακή επάρκεια.

Η «γεωγραφία» της κατάρρευσης

Η εικόνα στις γειτονιές αλλάζει ανεπιστρεπτί:

• Αρτοποιεία & Περίπτερα: Με 1.500 λουκέτα σε φούρνους και τη μείωση των περιπτέρων κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το 2010, ο παραδοσιακός ιστός της λιανικής ξηλώνεται. Το 2026, η τάση αυτή θα ενταθεί, με τις μεγάλες αλυσίδες convenience stores να καταλαμβάνουν τον χώρο που αφήνουν οι μικροί παίκτες.

• Εστίαση & Καταλύματα: Παρά την τουριστική κίνηση, ο κλάδος εισέρχεται σε φάση κορεσμού. Η πρόβλεψη για το υπόλοιπο του έτους κάνει λόγο για «συγκέντρωση»: οι αυτόνομες επιχειρήσεις θα δώσουν τη θέση τους σε μεγάλα σχήματα (franchise), τα οποία μπορούν να διαπραγματευτούν καλύτερες τιμές ενέργειας και πρώτων υλών.

Η νέα οικονομία των logistics

Στον αντίποδα, η αύξηση των νέων εγγραφών κατά 5,8% (140.229 ενάρξεις) δείχνει πού κατευθύνεται το κεφάλαιο. Οι κλάδοι της Μεταφοράς, της Αποθήκευσης και της Μεταποίησης αναδεικνύονται στους νέους πρωταγωνιστές.

Η αγορά μετασχηματίζεται από «βιτρίνα» σε «αποθήκη». Το 2026, η επιχειρηματική επιτυχία δεν θα κρίνεται από το πόσο κεντρικό είναι ένα κατάστημα, αλλά από την ταχύτητα της εφοδιαστικής του αλυσίδας.

Η Ελλάδα το 2026 βιώνει μια οικονομική «φυσική επιλογή». Η άνοδος των πτωχεύσεων είναι το σκληρό πρόσωπο μιας αγοράς που εκσυγχρονίζεται με το ζόρι. Όσοι δεν επενδύσουν άμεσα στην ψηφιακή προσαρμογή και στις οικονομίες κλίμακας, κινδυνεύουν να γίνουν μέρος της στατιστικής των «λουκέτων».

