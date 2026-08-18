532.000 νέοι 25-34 ετών παραμένουν στο πατρικό τους: Μια γενιά παγιδευμένη στο… παιδικό δωμάτιο

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Σε κρίση οικονομικής αυτονόμησης και κοινωνικής συνοχής εξελίσσεται το δυσθεώρητο πρόβλημα στέγης στη χώρα μας, με θύματα τις νεότερες παραγωγικές ηλικίες, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat.
Κι αυτό διότι η κατοικία δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο διαμονής, αλλά είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται η προσωπική ανεξαρτησία, η επαγγελματική εξέλιξη, η δημιουργία οικογένειας και, τελικά, η κοινωνική και οικονομική πορεία κάθε νέου ανθρώπου. Κι όταν η πρόσβαση σε μία αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία γίνεται ολοένα δυσκολότερη, η στεγαστική κρίση παύει να αφορά αποκλειστικά την αγορά ακινήτων, αλλά μετατρέπεται σε ζήτημα κοινωνικής ισορροπίας, δημογραφικής βιωσιμότητας και ίσων ευκαιριών για τη νέα γενιά.
Όπως αναλύει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, οι τελευταίες καταγραφές δείχνουν ότι περισσότεροι από ένας στους δύο νέους αυτής της ηλικιακής ομάδας 25 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν με τους γονείς τους! Ποσοστό αδιανόητο για μέχρι πριν 15 και 20 χρόνια. Το φαινόμενο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μια απλή πολιτισμική επιλογή ή ως έκφραση της στενής σχέσης της ελληνικής οικογένειας, αλλά αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι η στεγαστική κρίση έχει πλέον επηρεάσει τον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της χώρας, περιορίζοντας τη δυνατότητα μιας ολόκληρης γενιάς να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της.
Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν αφορά νέους που βρίσκονται ακόμη στη φάση των σπουδών ή της αναζήτησης της πρώτης τους εργασίας. Πρόκειται για ανθρώπους που, στη μεγάλη τους πλειονότητα, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, έχουν ενταχθεί ή επιδιώκουν να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας και βρίσκονται στο πιο παραγωγικό στάδιο της ζωής τους. Είναι η περίοδος κατά την οποία λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις: η δημιουργία ανεξάρτητου νοικοκυριού, η απόκτηση πρώτης κατοικίας, η συμβίωση, η δημιουργία οικογένειας, η απόκτηση παιδιών.
Τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2026 και αφορούν το έτος 2025, αποτυπώνουν με σαφήνεια αυτή την πραγματικότητα. Ο δείκτης που καταγράφει το ποσοστό των νέων ηλικίας 25-34 ετών που εξακολουθούν να διαμένουν με τους γονείς τους αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες στην Ευρώπη, καθώς αντανακλά τη δυνατότητα οικονομικής αυτονόμησης των νέων, την προσβασιμότητά τους στην αγορά κατοικίας και, ευρύτερα, την αποτελεσματικότητα της στεγαστικής πολιτικής κάθε χώρας.
Και, δυστυχώς, η εικόνα για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας 25-34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθεί να διαμένει με τους γονείς του, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στο 30,1%.
Με απλά λόγια, περισσότεροι από ένας στους δύο νέους στη χώρα μας δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει ανεξάρτητο νοικοκυριό. Αντίθετα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το αντίστοιχο ποσοστό αφορά περίπου τρεις στους δέκα νέους.
Η απόκλιση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανέρχεται σε 26,2 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια οριακή ή συγκυριακή διαφοροποίηση, αλλά για μια βαθιά διαρθρωτική απόσταση.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω μόνο από την Κροατία, όπου το ποσοστό φθάνει το 62,3%.
Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται κυρίως στις χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης.
Το κοινό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών είναι ότι η οικονομική ανεξαρτητοποίηση των νέων πραγματοποιείται με σημαντική καθυστέρηση.
Η εικόνα αυτή συνδέεται με έναν συνδυασμό παραγόντων:
Στις περισσότερες από αυτές τις χώρες, το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί ταχύτερα από τα διαθέσιμα εισοδήματα, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα των νέων να δημιουργήσουν το δικό τους νοικοκυριό.
Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές εμφανίζονται στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι στις συγκεκριμένες χώρες η συντριπτική πλειονότητα των νέων έχει δημιουργήσει ανεξάρτητο νοικοκυριό πριν από την ηλικία των 30 ετών.
Η πραγματικότητα αυτή δεν οφείλεται απλώς σε διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις. Συνδέεται με ένα διαφορετικό οικονομικό και στεγαστικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει:
Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η πρόωρη οικονομική αυτονόμηση των νέων δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα νοοτροπίας. Αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, οικονομικών συνθηκών και οργανωμένων δομών κοινωνικής στήριξης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία των χωρών της Δυτικής Ευρώπης.
Παρότι σε αρκετές από αυτές τις χώρες οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων είναι ιδιαίτερα υψηλές, το ποσοστό των νέων που παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα.
Το στοιχείο αυτό, εξηγεί ο Θεμιστοκλής Μπάκας, δείχνει ότι οι υψηλές τιμές κατοικίας δεν αρκούν από μόνες τους για να εξηγήσουν το πρόβλημα. Καθοριστική σημασία έχουν και άλλοι παράγοντες, όπως:
Επομένως, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο κοστίζει μια κατοικία, αλλά κατά πόσο το εισόδημα ενός νέου επαρκεί για να καλύψει το κόστος της.
Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία εμφανίζουν ένα κοινό πρότυπο.
Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου συνυπάρχουν χαμηλότεροι μισθοί, υψηλό κόστος κατοικίας, περιορισμένη προσφορά προσιτών ακινήτων και διαχρονικά μεγάλη εξάρτηση από το οικογενειακό περιβάλλον.
Η οικογένεια λειτουργεί συχνά ως το βασικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας, καλύπτοντας αδυναμίες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζονται μέσω οργανωμένων δημόσιων πολιτικών.
Ωστόσο, η στήριξη της οικογένειας δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο υποκατάστατο μιας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής. Ούτε μπορεί η δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης ενός νέου να εξαρτάται από το κατά πόσο οι γονείς του διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους ή ακίνητη περιουσία.
Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αποτυπώνει απλώς μια πολιτισμική επιλογή ή τη στενή σχέση των νέων με την οικογένειά τους. Αποτελεί έναν σύνθετο κοινωνικοοικονομικό δείκτη, ο οποίος αντικατοπτρίζει πολλαπλές πτυχές της καθημερινότητας και της οικονομίας.
Ειδικότερα, αποτυπώνει:
Συνεπώς, το ποσοστό των νέων που διαμένουν με τους γονείς τους δεν πρέπει να διαβάζεται απομονωμένα. Λειτουργεί ως ένας καθρέφτης των οικονομικών δυνατοτήτων μιας κοινωνίας και της ικανότητάς της να προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες ανεξαρτησίας στη νέα γενιά, σημειώνει ο κ. Μπάκας.
Το ποσοστό του 56,3% καταδεικνύει ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των ενοικίων ή στις υψηλές τιμές πώλησης.
Επηρεάζει άμεσα την κοινωνική, οικονομική και δημογραφική εξέλιξη της χώρας.
Η δυσκολία δημιουργίας ανεξάρτητου νοικοκυριού συνεπάγεται:
Το στεγαστικό, επομένως, δεν είναι μόνο ζήτημα κατοικίας. Είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών.
Για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι οι νέοι στη Νότια Ευρώπη επιλέγουν να παραμένουν με τους γονείς τους λόγω της στενότερης οικογενειακής σχέσης.
Αναμφίβολα, η οικογένεια κατέχει κεντρική θέση στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, η έκταση του φαινομένου δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με πολιτισμικούς όρους.
Όταν το ποσοστό στην Ελλάδα φθάνει το 56,3%, έναντι 30,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις 3,9% στη Δανία, είναι σαφές ότι η οικονομία, τα εισοδήματα, το κόστος στέγασης και η στεγαστική πολιτική διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.
Η συγκατοίκηση με τους γονείς μπορεί να αποτελεί επιλογή για ορισμένους νέους. Για ένα πολύ μεγάλο μέρος, όμως, αποτελεί μονόδρομο.
Η αδυναμία των νέων να δημιουργήσουν ανεξάρτητο νοικοκυριό δεν περιορίζεται στην προσωπική τους ζωή.
Η δημιουργία ενός νέου νοικοκυριού ενεργοποιεί μια ολόκληρη αλυσίδα οικονομικής δραστηριότητας: ενοικίαση ή αγορά κατοικίας, επίπλωση, ηλεκτρικές συσκευές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ανακαινίσεις, ασφάλιση και καθημερινή κατανάλωση.
Όταν η δημιουργία νέων νοικοκυριών καθυστερεί, περιορίζεται και η αντίστοιχη οικονομική δραστηριότητα.
Παράλληλα, η μειωμένη επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα δυσκολεύει την κάλυψη θέσεων εργασίας σε περιοχές όπου το κόστος κατοικίας είναι δυσανάλογο σε σχέση με τους προσφερόμενους μισθούς.
Τα δεδομένα της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένες ή βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις.
Η χώρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στεγαστική στρατηγική, η οποία θα συνδέει την κοινωνική πολιτική με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημογραφική ανασυγκρότηση.
Απαιτούνται, μεταξύ άλλων:
Η αύξηση της προσφοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση. Δεν αρκεί, όμως, να δημιουργηθούν περισσότερες κατοικίες. Πρέπει να είναι οικονομικά προσβάσιμες σε νέους εργαζόμενους και οικογένειες με μεσαία ή χαμηλότερα εισοδήματα.
Τα στοιχεία της Eurostat δεν αποτελούν απλώς έναν ακόμη στατιστικό πίνακα. Αποτυπώνουν την καθημερινότητα μιας ολόκληρης γενιάς.
Όταν περισσότεροι από ένας στους δύο νέους ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι γιατί δεν έφυγαν ακόμη από το πατρικό τους σπίτι.
Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η χώρα τούς προσφέρει τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για να το κάνουν.
Η κατοικία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πρώτο βήμα προς την αυτονομία, τη δημιουργία οικογένειας και την ενεργό συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Εάν η νέα γενιά δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγη, τότε δεν περιορίζεται μόνο το δικό της μέλλον. Περιορίζεται το μέλλον της ίδιας της χώρας.
Η στεγαστική κρίση δεν μπορεί πλέον να περιμένει. Γιατί κάθε χρόνος που περνά χωρίς μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική είναι ένας ακόμη χρόνος κατά τον οποίο χιλιάδες νέοι αναβάλλουν τη ζωή τους.
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