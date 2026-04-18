ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 13:25
18.04.2026 11:58

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 20 έως 24 Απριλίου

18.04.2026 11:58
plirwmi

Από τις 20 έως 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.366.334.451,81 ευρώ σε 2.666.941 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 20 Απριλίου θα καταβληθούν 14.696.451,81 ευρώ σε 30.690 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
  • Στις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 1.295.000.000 ευρώ σε 2.585.000 για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.
  • Από τις 20 έως τις 24 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 18.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 55.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

google_news_icon

soi-soy-nea-sezon-new
kefalonia_nosokomeio_myrto
polakis_1002_1920-1080_new
vissi-new
GEWRGIADIS
lazaridis makarios
house country
macron meloni elize – new
moufteia-komotinis-123
kasselakis syntagma 887- new
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 13:22
soi-soy-nea-sezon-new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο στην prime time το Σόι σου – «Άχαστοι» …Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι

kefalonia_nosokomeio_myrto
ΕΛΛΑΔΑ

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια»: Διαψεύδουν και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου Κεφαλονιάς τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ, μετά τον θάνατο της Μυρτώς

polakis_1002_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Μακάριε αργείς, σου φωνάζει μέχρι και η Ντόρα», λέει ο Πολάκης στον Λαζαρίδη

