11.08.2025 19:39

Τηλεθέαση: Το διπλό επεισόδιο «Το σόι» σου και η νοσταλγία για το «Στο παρά 5» κέρδισαν τον κόσμο την Παρασκευή 8/8

11.08.2025 19:39
soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
credit: ALPHA

Κωμικές ελληνικές σειρές και ταινία ήταν την Παρασκευή οι ισχυρότεροι πόλοι τηλεθέασης (8/8).

Το τηλεβαρόμετρο της Παρασκευής δεν είχε εκπλήξεις. Οι κωμικές σειρές μυθοπλασίας «Το σόι σου» και «Στο παρα 5» μαζί με την αειθαλή ελληνική ταινία «Ο τρελός ταχει 400» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, μοιράστηκαν όσους εξακολουθούν να διατηρούν σχέση με την τηλεόραση αυτές τις ημέρες.

Ενδεικτικό της χαλαρότητας αυτής είναι πως στην 10αδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα κατάφεραν να «τρυπώσουν» εκπομπές με επίδοση ακόμα και κάτω του 3%.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθεάσεις καναλιών: Πρωτοκαθεδρία του Alpha την εβδομάδα που πέρασε

ΑΝΤ1: Ανακοινώσε επισήμως την συνεργασία με τον Πέτρο Κουσουλό

Το ΕΡΤNEWS «πάει» μπάσκετ – Αποκλειστικά τα φιλικά, το τουρνουά Ακρόπολις και η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ (video)

