Τηλεθέαση: Το διπλό επεισόδιο «Το σόι» σου και η νοσταλγία για το «Στο παρά 5» κέρδισαν τον κόσμο την Παρασκευή 8/8

Κωμικές ελληνικές σειρές και ταινία ήταν την Παρασκευή οι ισχυρότεροι πόλοι τηλεθέασης (8/8).

Το τηλεβαρόμετρο της Παρασκευής δεν είχε εκπλήξεις. Οι κωμικές σειρές μυθοπλασίας «Το σόι σου» και «Στο παρα 5» μαζί με την αειθαλή ελληνική ταινία «Ο τρελός ταχει 400» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, μοιράστηκαν όσους εξακολουθούν να διατηρούν σχέση με την τηλεόραση αυτές τις ημέρες.

Ενδεικτικό της χαλαρότητας αυτής είναι πως στην 10αδα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα κατάφεραν να «τρυπώσουν» εκπομπές με επίδοση ακόμα και κάτω του 3%.

