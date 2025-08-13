Open: Ο Χρήστος Τσιγουρής στο «πόδι» του  Σπύρου Χαριτάτου από το τέλος του μήνα

«Αλλαγή φρουράς» στην εκπομπή «Τώρα μαζί» του Σαββατοκύριακου επισημοποιήθηκε στο Open με αφορμή την μετακίνηση του Σπύρου Χαριτάτου στην καθημερινή μεσημεριανή ζώνη του σταθμού από το φθινόπωρο.

Την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του γουίκεντ στο Open από 30 Αυγούστου θα παρουσιάζει μαζί με την Χρύσα Φώσκολου ο πολιτικός ρεπόρτερ του σταθμού Χρήστος Τσιγουρής.

