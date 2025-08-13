Open: Ο Χρήστος Τσιγουρής στο «πόδι» του  Σπύρου Χαριτάτου από το τέλος του μήνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Αλλαγή φρουράς» στην εκπομπή «Τώρα μαζί» του Σαββατοκύριακου επισημοποιήθηκε στο Open με αφορμή την μετακίνηση του Σπύρου Χαριτάτου στην καθημερινή μεσημεριανή ζώνη του σταθμού από το φθινόπωρο.
Την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του γουίκεντ στο Open από 30 Αυγούστου θα παρουσιάζει μαζί με την Χρύσα Φώσκολου ο πολιτικός ρεπόρτερ του σταθμού Χρήστος Τσιγουρής.
Διαβάστε επίσης:
ΒΒC: Μεγάλο ρεπορτάζ για τις φωτιές στη Μεσόγειο – Τι αναφέρει για την Ελλάδα
«Wednesday»: Ο δεύτερος κύκλος της «μαύρης» κωμωδίας του Netflix έχει κάνει πάταγο
MEGA: Θα μεταδώσει «ζωντανά» το ματς Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.