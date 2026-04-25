ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 17:37
25.04.2026 17:08

Πρωτόγνωρες στιγμές στον Βόλο: Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ ενώθηκαν και έστησαν γιορτή στην πόλη του τελικού (Video-Photos)

Μερικές ώρες πριν την έναρξη του τελικού κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στον Βόλο, οι οπαδοί των δύο ομάδων ενώθηκαν και τραγούδησαν μαζί συνθήματα, παραδίδοντας πρωτόγνωρες σκηνές για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» βρίσκονται από νωρίς το πρωί στον Βόλο, εκεί όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο «ραντεβού» που θα καθορίσει σε ποια «ασπρόμαυρα» χέρια θα καταλήξει το τρόπαιο. Με τον ίδιο τρόπο, υποστηρικτές του ΟΦΗ από την Κρήτη ταξίδεψαν προς τη Θεσσαλία και συναντήθηκαν με οπαδούς των Θεσσαλονικιών, με αποτέλεσμα να ενωθούν και να γίνουν μια μεγάλη παρέα τραγουδώντας κοινά συνθήματα. 

Όσο περνάει η ώρα τόσο περισσότερο θα μεγαλώνει η «ασπρόμαυρη» μάζωξη γύρω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο με τη σπουδαία αναμέτρηση να ξεκινάει στις 20:30 και τις εικόνες να συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακές.   

