ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 14:45
Οργή κατά Ιωάννας Τούνη και Στέλλας Πάσσαρη – «Διασκεδάζουν ενώ η Ελλάδα καίγεται, πόσο γελοίες, αίσχος»

Μηνύματα οργής προκάλεσε η νέα ανάρτηση της Στέλλας Πάσσαρη και της Ιωάννας Τούνη στην οποία οι δυο τους ποζάρουν στην Ίμπιζα.

Οι εν λόγω φωτογραφίες ανέβηκαν στο Instagram, τη στιγμή που πολλές περιοχές στην Ελλάδα βίωναν τον πύρινο εφιάλτη.

Οι χρήστες των social media αντέδρασαν με αγανάκτηση για τα συνεχόμενα posts των influencer στα οποία -όπως τις κατηγορούν- κάνουν επίδειξη πλούτου, την ώρα που συνάνθρωποί τους βρίσκονται μπροστά στα καμένα σπίτια και τις χαμένες περιουσίες τους.

Οι δυο φίλες επέλεξαν να μη δώσουν απάντηση στα αμέτρητα αρνητικά μηνύματα που έλαβαν, ενώ λίγο αργότερα η Ιωάννα Τούνη αναδημοσίευσε στα stories δύο φωτογραφίες από τις πυρκαγιές που έκαιγαν την Ελλάδα.

