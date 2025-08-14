Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάνος Κατράκης: Το βίντεο – αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ

Μια ανάρτηση αφιερωμένη στον Μάνο Κατράκη έκανε η Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο γέννησής του. Ο ηθοποιός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 με την εταιρεία παραγωγής να τιμά τη μνήμη του μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτηση της Φίνος Φιλμ στο Instagram, εμφανίζονται αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες συμμετείχε στη μακρά πορεία του ο σπουδαίος πρωταγωνιστής.

«Μάνος Κατράκης, ένας από τους μεγάλους. Με επιβλητική φυσιογνωμία, καθαρή και στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Μάνος Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό ποικιλοτρόπως και κέρδισε το πλατύ κοινό αλλά και τον πιο απαιτητικό κριτικό. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 και τον θυμόμαστε μέσα από ξεχωριστές του στιγμές στην Φίνος Φιλμ» αναφέρεται στη λεζάντα.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Ο Λόγος» – Στη σκιά ενός αριστουργήματος

«Αληθινή ιστορία ή ταξίδι στο νησί της σελήνης» στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του