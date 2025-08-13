search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:34
ΘΕΑΤΡΟ

13.08.2025 13:48

«Αληθινή ιστορία ή ταξίδι στο νησί της σελήνης» στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

13.08.2025 13:48
Μετά την επιτυχημένη παράσταση «Τα γενέθλια» της Ζωρζ Σαρή στο Εθνικό Θέατρο, η ομάδα Elephas tiliensis (Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου) παρουσιάζει μια νέα μουσική παράσταση για μικρά και μεγάλα παιδιά με τίτλο «Αληθινή ιστορία ή Ταξίδι στο νησί της σελήνης». 

Η παράσταση βασίζεται στο έργο «Αληθινή ιστορία του Λουκιανού» το οποίο θεωρείται παγκοσμίως το πρώτο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που γράφτηκε ποτέ. Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2025 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Ο Λουκιανός, ακολουθώντας το συγγραφικό κύμα της εποχής του για αναγνώσματα γεμάτα απίστευτες περιπέτειες σε μακρινούς και ανεξερεύνητους τόπους, περιγράφει το φανταστικό ταξίδι ενός νέου άνδρα και του πληρώματος του πλοίου του προς το άγνωστο. 

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Σελήνη, ένας διαστρικός πόλεμος με θεόρατα εξωγήινα πλάσματα, ένα τεράστιο κήτος που καταπίνει το καράβι των ηρώων, πειρατές και θαλάσσια τέρατα, ένα ταξίδι στη χώρα των Μακάρων και των Καταραμένων, μια άγνωστη Ήπειρος, όλα ένα κομμάτι μιας απίστευτης περιπέτειας. 

Ένα ανθρώπινο ταξίδι στα αστέρια, στο μέλλον, στο ακατανόητο και αχαρτογράφητο μέχρι και σήμερα σύμπαν. Αλήθεια ή ψέματα; Αλήθεια! Αρκεί να πιστεύουμε μαζί στα παραμύθια.

Συντελεστές:

Διασκευή, λιμπρέτο, σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου

Σκηνικά, κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κινησιολογική επιμέλεια, τεχνική Alexander: Δέσποινα Αναστάσογλου

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Μαρίνα Μάλλιου, Στέργιος Μικρούτσικος, Βικτώρια Ταγκούλη

Μουσικοί επί σκηνής: Σάσα Παπαλάμπρου (πιάνο), Στέλλα Καταραχιά (ακορντεόν)

Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, Βόλος,

Ημερομηνίες: 24 & 25.08.2025                                                                                                        

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

