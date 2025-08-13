search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web

13.08.2025 10:49

Ο Τζόνι Ντεπ συζητά για το 6ο σίκουελ της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

13.08.2025 10:49
peirates new

Ο Τζόνι Ντεπ δείχνει να ενδιαφέρεται για μια πιθανή επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου στο νέο σίκουελ της ταινίας «Οι πειρατές της Καραϊβικής».

Παρόλο που είχε γίνει γνωστό ότι το φιλμ θα έχει νέο καστ και ο διάσημος ηθοποιός δε θα βρίσκεται αυτό, τελικά νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία.

Σύμφωνα με νέες δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ στο Entertainment Weekly, έχουν γίνει συζητήσεις με τον Τζόνι Ντεπ, ώστε να εμφανιστεί στην 6η ταινία της σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».

Μάλιστα, ο παραγωγός είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε πολύ να δει τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη να επιστρέφει, παρά τη διακοπή της συνεργασίας του με τη Disney. 

«Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, νομίζω ότι θα το κάνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα έχουν να κάνουν με το τι είναι γραμμένο στη σελίδα. 

Εξακολουθούμε να δουλεύουμε πάνω στο σενάριο. Θέλουμε να το κάνουμε. Απλώς πρέπει να βρούμε το σωστό σενάριο.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά», δήλωσε ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

«Δουλεύουμε πάνω σε ένα σενάριο. Ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε σωστά – και μετά θα το κάνουμε. Θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θα είναι «μια νέα εκδοχή» και όχι συνέχεια της ιστορίας.

Δεν θα είναι όλοι νέοι ηθοποιοί. Θα έχουμε κάποιους που θα επιστρέψουν», είχε δηλώσει πριν από καιρό ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ στο Screen Rant για την επιστροφή των «Πειρατών της Καραϊβικής».

Τον Νοέμβριο του 2024 είχε γίνει γνωστό ότι θα γίνει η εν λόγω ταινία, αλλά χωρίς τον Τζον Ντεπ, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται πλέον να έχουν αλλάξει.

