Τέιλορ Σουίφτ: Ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», μέσω ενός teaser για το νέο επεισόδιο του podcast «New Heights» το οποίο παρουσιάζουν ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι και ο αδελφός του, Τζέισον.

«Ήθελα να σας δείξω κάτι», είπε η σταρ στο κλιπ, προτού παρουσιάσει ένα θολωμένο εξώφυλλο άλμπουμ το οποίο έβγαλε μέσα από μία μικρή βαλίτσα σε χρώμα της μέντας, με τα αρχικά «TS» να είναι γραμμένα σε πορτοκαλί χρώμα.

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου “The Life of a Showgirl”», με τον Τράβις να λέει με ενθουσιασμό: «TS 12!».

Το podcast θα κυκλοφορήσει αύριο και αναμένεται να αποκαλυφθεί το εξώφυλλο του άλμπουμ. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Σουίφτ στην εκπομπή του συντρόφου της, παρά το γεγονός ότι είναι ζευγάρι από το 2023.

«Σου πάει πολύ αυτό το χρώμα» είπε η σταρ στον αγαπημένο της σε ένα άλλο απόσπασμα του podcast, καθώς κάθονται δίπλα-δίπλα και εκείνος φοράει ένα μπλε φούτερ.

«Ναι, το ξέρω. Είναι το χρώμα των ματιών σου. Γι’ αυτό ταιριάζουμε τόσο πολύ», της απάντησε.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ, η κορυφή του εμβληματικού Empire State Building, φωταγωγήθηκε με πορτοκαλί χρώμα. Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο του ουρανοξύστη, στο επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, που συνοδεύτηκε με την φράση στη λεζάντα, «στην επόμενη εποχή», σύμφωνα με το People.

Αν και η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, οι προ-παραγγελίες για έκδοση βινυλίου, CD και κασέτα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας, οι πρώτες αποστολές αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 13 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ έρχεται λίγους μήνες μετά την επαναγορά των δικαιωμάτων των πρώτων έξι στούντιο άλμπουμ της από την ίδια την Σουίφτ.

