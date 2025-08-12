search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:44
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 20:06

Τέιλορ Σουίφτ: Ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της, «The Life of a Showgirl»

12.08.2025 20:06
swift

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το 12ο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», μέσω ενός teaser για το νέο επεισόδιο του podcast «New Heights» το οποίο παρουσιάζουν ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι και ο αδελφός του, Τζέισον. 

«Ήθελα να σας δείξω κάτι», είπε η σταρ στο κλιπ, προτού παρουσιάσει ένα θολωμένο εξώφυλλο άλμπουμ το οποίο έβγαλε μέσα από μία μικρή βαλίτσα σε χρώμα της μέντας, με τα αρχικά «TS» να είναι γραμμένα σε πορτοκαλί χρώμα.

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου “The Life of a Showgirl”», με τον Τράβις να λέει με ενθουσιασμό: «TS 12!».

Το podcast θα κυκλοφορήσει αύριο και αναμένεται να αποκαλυφθεί το εξώφυλλο του άλμπουμ. Θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Σουίφτ στην εκπομπή του συντρόφου της, παρά το γεγονός ότι είναι ζευγάρι από το 2023.

«Σου πάει πολύ αυτό το χρώμα» είπε η σταρ στον αγαπημένο της σε ένα άλλο απόσπασμα του podcast, καθώς κάθονται δίπλα-δίπλα και εκείνος φοράει ένα μπλε φούτερ.

«Ναι, το ξέρω. Είναι το χρώμα των ματιών σου. Γι’ αυτό ταιριάζουμε τόσο πολύ», της απάντησε.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ, η κορυφή του εμβληματικού Empire State Building, φωταγωγήθηκε με πορτοκαλί χρώμα. Ακολούθησε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο του ουρανοξύστη, στο επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, που συνοδεύτηκε με την φράση στη λεζάντα, «στην επόμενη εποχή», σύμφωνα με το People.

Αν και η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, οι προ-παραγγελίες για έκδοση βινυλίου, CD και κασέτα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας, οι πρώτες αποστολές αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 13 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του νέου άλμπουμ έρχεται λίγους μήνες μετά την επαναγορά των δικαιωμάτων των πρώτων έξι στούντιο άλμπουμ της από την ίδια την Σουίφτ.

Διαβάστε επίσης:

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η αποψινή της συναυλία στη Πάλαιρο Βόνιτσας λόγω πυρκαγιών

Έμα Στόουν στη Vogue: «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι η κόρη μου»

Βάνα Μπάρμπα: Ξεσπά για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη – «Πώς έχουμε καταντήσει έτσι; Είναι αξιοθρήνητο» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ.

alaska
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκας η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

apati (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συλληψη 39χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Απέσπασε από 2 ηλικιωμένες 65.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 20:43
xios
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

impiza-giot (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

karalis-mondo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» στα 6,02μ. ο Καραλής και κατέκτησε τη 2η θέση στη Βουδαπέστη – «Μυθικός» Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ.

1 / 3