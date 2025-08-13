search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025
ΣΙΝΕΜΑ

13.08.2025

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του

credit: Focus Features

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis) επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, που θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους στην ιστορία του κινηματογράφου, επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια απουσίας με την ταινία «Anemone».

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF).

Παράλληλα με την ανακοίνωση, δόθηκε στη δημοσιότητα και η πρώτη εικόνα της ταινίας, με το καθηλωτικό βλέμμα του ηθοποιού να υπενθυμίζει γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς.

Η ταινία «Anemone», η οποία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του Ρόναν (Ronan), θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου. Πατέρας και γιος συνέγραψαν το σενάριο, το οποίο περιγράφεται ως μια εξερεύνηση «των πολύπλοκων και εσωτερικών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ αδελφών, πατέρων και γιων».

Το καστ συμπληρώνουν οι Σον Μπιν (Sean Bean), Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Σάμιουελ Μπότομλεϊ (Samuel Bottomley) και Σάφια Όουκλεϊ-Γκριν (Safia Oakley-Green).

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Μάντσεστερ με διευθυντή φωτογραφίας τον Μπεν Φόντερσμαν (Ben Fordesman), τη βραβευμένη ενδυματολόγο Τζέιν Πέτρι (Jane Petrie) και τον Κρις Όντι (Chris Oddy) στη σκηνογραφία.

Στο παρελθόν ο Ντέι-Λιούις έχει αποσυρθεί δύο φορές από το σινεμά. Η πρώτη ήταν μετά την ταινία «The Boxer» του 1996 και η δεύτερη ήρθε μετά το «Phantom Thread» το 2017. Ωστόσο, πέρυσι ο σπουδαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει μία ακόμα συνεργασία τους, σύμφωνα με το World of Reel.

Το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης θα διεξαχθεί από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου.

